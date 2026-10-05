Tragödie bei Sonnenberg Bahnstrecke nach Suizid mehrere Stunden gesperrt Peter Bleyer

Christian Schulz 05.10.2026, 12:13 Uhr

i Wegen eines Suizids musste der Regionalexpress seine Fahrt stoppen. Hosser

Mehrere Stunden gesperrt war am Sonntag die Bahnstrecke zwischen Idar-Oberstein und Saarbrücken. Wie die Polizei nun bestätigte, war ein Suizid der Grund für den plötzlichen Stopp des Zugs.

Eine Tragödie hat sich am Sonntag auf der Bahnstrecke zwischen Idar-Oberstein und Saarbrücken ereignet: Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Trier auf Nachfrage bestätigte, nahm sich eine Person auf den Gleisen das Leben. Der Vorfall sorgte für einen Einsatz der Rettungskräfte und eine mehrstündige Sperrung.







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