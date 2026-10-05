Tragödie bei Sonnenberg
Bahnstrecke nach Suizid mehrere Stunden gesperrt
Wegen eines Suizids musste der Regionalexpress seine Fahrt stoppen.
Wegen eines Suizids musste der Regionalexpress seine Fahrt stoppen.
Hosser

Mehrere Stunden gesperrt war am Sonntag die Bahnstrecke zwischen Idar-Oberstein und Saarbrücken. Wie die Polizei nun bestätigte, war ein Suizid der Grund für den plötzlichen Stopp des Zugs.

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Eine Tragödie hat sich am Sonntag auf der Bahnstrecke zwischen Idar-Oberstein und Saarbrücken ereignet: Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Trier auf Nachfrage bestätigte, nahm sich eine Person auf den Gleisen das Leben. Der Vorfall sorgte für einen Einsatz der Rettungskräfte und eine mehrstündige Sperrung.
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