Mehrere Stunden gesperrt war am Sonntag die Bahnstrecke zwischen Idar-Oberstein und Saarbrücken. Wie die Polizei nun bestätigte, war ein Suizid der Grund für den plötzlichen Stopp des Zugs.
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Eine Tragödie hat sich am Sonntag auf der Bahnstrecke zwischen Idar-Oberstein und Saarbrücken ereignet: Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Trier auf Nachfrage bestätigte, nahm sich eine Person auf den Gleisen das Leben. Der Vorfall sorgte für einen Einsatz der Rettungskräfte und eine mehrstündige Sperrung.