Nach Vorfall in Idar-Oberstein Bahnhof: Pöbeleien, Prügeleien und Polizeieinsätze Vera Müller 12.11.2026, 05:00 Uhr

i Die Polizei kontrolliert regelmäßig am Bahnhof und seiner Umgebung: Und doch berichten manche Idar-Obersteiner immer wieder von Angst und Pöbeleien, die verunsichern. HOSSER

Immer wieder ist es Thema: In Oberstein rund um den Bahnhof fühlen sich Menschen – vor allem Frauen – unwohl und unsicher. Trotz verschärfter Kontrollen der Polizei.

Der Vorfall am Dienstagnachmittag, als sich in der Wasenstraße eine blutige Schlägerei ereignete, bei der ein Mann schwer verletzt wurde, sorgt für eine intensive Debatte in den bekannten digitalen Netzwerken. Und dabei wird offensichtlich: Unsicherheit, gerade rund um den Bahnhof und die Wasenstraße, beschäftigen einige Idar-Obersteiner immer wieder aufs Neue.







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