Urlaubsfeeling direkt vor der Haustür liefert das Naturbad im Staden, das Badespaß ganz ohne Chemie und in idyllischer Lage ermöglicht.

Die Badesaison begann am 7. Juni. Bis dato kamen 5358 Besucher. Die heißen Tage lieferten Rekorde: Am 2. Juli kamen 499 Besucher, am 22. Juni 548 und am 29. Juni 621 Gäste. Im Wirtschaftsplan der Stadt wurde für die Badesaison mit 10.000 Besucher kalkuliert: Es ist also noch Luft nach oben. Nun muss man auf einen schönen Rest-Juli und August hoffen.

„Die Wasserqualität ist top, besondere Vorkommnisse gab es bisher nicht“, heißt es auf NZ-Nachfrage von Verwaltungsseite. Im Jahr 2024 war das Naturbad von Ende Mai bis Anfang September geöffnet und hatte insgesamt 8146 Besucher.

Das Bad im Staden hat viel zu bieten: Liegewiesen, Beachvolleyballfeld, Spielplatz und Sandstrand. Das Badewasser wird durch einen Pflanzenfilter biologisch gereinigt und ist daher frei von Chlor und Chemikalien. Im Bistro kann man sich mit Würstchen, Pommes, Brezeln, Eis und weiteren Snacks sowie Getränken stärken.

Die Saisonvorbereitung verlief reibungslos: Im Frühjahr wurden die Folie im Nichtschwimmerbecken ausgetauscht, der Sandstrand mit einem Sonnensegel ausgestattet und mit zusätzlichem Sand verbessert, Holzbänke erneuert, der Raftingkanal mit neuen Reifen bestückt (dort haben vor allem die Kinder Spaß), die Filterpflanzen zurückgeschnitten und die Liegewiese von Maulwurfshügeln befreit.

Das Freibad ist montags bis freitags von 12.30 bis 19 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags von 10.30 bis 19 Uhr geöffnet. In den Sommerferien ist das Bad täglich von 10.30 bis 19 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter können die Öffnungszeiten abweichen. Das Hallenbad ist unterdessen voraussichtlich bis zum 8. August aufgrund von Wartungsarbeiten geschlossen.

Für Erwachsene kostet die Tageskarte 4,50 Euro, die Familien-Tageskarte 4 Euro, und im Spättarif kann man ab 17 Uhr für 3 Euro ins Bad. Der ermäßigte Eintrittspreis für Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren sowie andere Personengruppen liegt für die Tageskarte bei 3 Euro, für die Familien-Tageskarte bei 2,50 Euro und für den Spättarif bei 2 Euro. Bei der Nutzung von Geldwertkarten im Wert von 50 Euro werden 5 Prozent, im Wert von 100 Euro werden 10 Prozent Nachlass auf die jeweiligen Eintrittspreise gewährt.

Informationen dazu gibt es unter der Hotline 06781/263640 und auf der Internetseite https://baeder.idar-oberstein.de