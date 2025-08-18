Nach dem Erfolg im letzten Jahr kehrt die Bachspautzerkirb zurück – mit Musik, Wein und Tradition.

Nach dem erfolgreichen Auftakt der Bachspautzerkirb im vergangenen Jahr lädt die Ortsgemeinde Rhaunen vom 12. bis 14. September zur zweiten Auflage der Kirmes ein. Viele Hunsrücker erinnern sich noch gern an das traditionsreiche Stallfest, das über viele Jahre hinweg Anfang August in Rhaunen gefeiert wurde. Nach längerer Pause wurde die Feierkultur im vergangenen Jahr unter neuem Namen wiederbelebt.

Die Bachspautzer legen in diesem Jahr nochmal nach – nun im September als letzte Kirmes des Jahres in der Region. Das Festwochenende beginnt am Freitagabend um 17 Uhr mit einer Party des Kirner Bierklubs mit Musik der Hunsrück DJs. Auch Ortsbürgermeister Yannick Bares wird sich mit einem Grußwort an die Gäste richten. Ein Highlight des Abends ist eine Verlosung mit attraktiven Gewinnen.

Der Kirmessamstag startet sportlich: Beim Volleyballturnier treten mehrere Teams gegeneinander an – mitmachen kann jeder, ob Hobby- oder Vereinsspieler. Am Nachmittag dürfen sich Weinfreunde nach Voranmeldung auf eine Weinprobe mit dem Weingut Barth aus Kirschroth freuen. Teilnehmer kommen für 25 Euro in den Genuss acht verschiedener Weine zu Musik der Feuerwehrkapelle Rhaunen. Am Abend lockt die Bier-Happy-Hour von 19 bis 20 Uhr. Ab 21 Uhr sorgt die Coverband Phoenix für rockige Stimmung.

Der Kirmessonntag beginnt traditionell mit einem Frühschoppen, musikalisch begleitet durch den Musikverein Sohren, gefolgt von einem Kinderprogramm, das speziell auf die kleinen Gäste zugeschnitten ist. Zum Mittagessen werden Schnitzel mit verschiedenen Toppings angeboten. Auch hier bitten die Veranstalter um Voranmeldung. Den Ausklang der Kirmes gestaltet das Duo Take Two mit Livemusik am Abend. ﻿weg

Anmeldungen für die Weinprobe werden unter der Telefonnummer 0151/41451919 entgegengenommen. Die Anmeldung für den Sonntag erfolgt unter der Nummer 0176/84178024.