Halbseitige Sperrung für Sicherungsarbeiten an der B 422 bei Kirschweiler B422 nach starken Regenfällen unterspült: Stützmauer wird durch Findlinge ersetzt 14.10.2024, 14:50 Uhr

i Die Bundesstraße 422 ist hinter Kirschweiler in Richtung Katzenloch aktuell nur einseitig befahrbar, da entlang des Idarbachs auf knapp 100 Metern die Böschung neu befestigt wird. Foto: Thomas Brodbeck Thomas Brodbeck

Kirschweiler/Katzenloch. Eigentlich ist an der Bundesstraße 422 zwischen der Einmündung in die Kreisstraße 20 und dem Ortsschild Kirschweiler eine Erneuerung der Schutzplanken geplant, aber der Landesbetrieb Mobilität (LBM) musste kurzfristig eine zusätzliche Maßnahme einschieben: die Sicherung der Böschung zum Idarbach kurz hinter der Ortslage Kirschweilers stadteinwärts.

„Am Idarbach ist eine alte Stützmauer aus Beton unterspült worden und zum Teil in den Bach gefallen“, erläutert der stellvertretende Leiter der Masterstraßenmeisterei Kirn, Robert Zimmermann, auf NZ-Anfrage. Da die Stützmauer aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen nicht in den Akten des LBM als Bauwerk geführt wurde, sei man etwas überrascht worden, als sie in den Idarbach stürzte – und das Wasser somit auch die Fahrbahn der B 422 zu ...

