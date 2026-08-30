Junge Kräfte wirken Azubis gestalten Tierpark beim Impact Day kreativ um 30.08.2026, 17:00 Uhr

i Beim Azubi Impact Day im Birkenfelder Tierpark waren die Teilnehmer/innen sehr kreativ. Ein Team gestaltete beispielswiese aus einer Kabeltrommel einen Fliegenpilz-Tisch mit mehreren Sitzgelegenheiten. Steven Werthwein

Junge Auszubildende packen im Birkenfelder Tierpark an und gestalten den Freizeitort kreativ neu. Der Azubi‑Impact‑Day verbindet handwerkliches Können, Teamgeist und Engagement – und zeigt, was Gemeinschaft bewegen kann.

Sägen, schrauben, gestalten, Ideen entwickeln und gemeinsam Lösungen finden: Zwei Tage lang wurde der Tierpark Birkenfeld zum außergewöhnlichen Arbeitsplatz für rund 50 Auszubildende aus zehn regionalen Unternehmen. Beim „Azubi Impact Day 2026“ im Rahmen der Fachkräfteinitiative „deinBIR“ tauschten die jungen Leute ihren gewohnten Arbeitsalltag gegen einen gemeinsamen Einsatz für ihre Region.







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