Azubis gestalten Tierpark beim Impact Day kreativ um
Junge Auszubildende packen im Birkenfelder Tierpark an und gestalten den Freizeitort kreativ neu. Der Azubi‑Impact‑Day verbindet handwerkliches Können, Teamgeist und Engagement – und zeigt, was Gemeinschaft bewegen kann.
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Sägen, schrauben, gestalten, Ideen entwickeln und gemeinsam Lösungen finden: Zwei Tage lang wurde der Tierpark Birkenfeld zum außergewöhnlichen Arbeitsplatz für rund 50 Auszubildende aus zehn regionalen Unternehmen. Beim „Azubi Impact Day 2026“ im Rahmen der Fachkräfteinitiative „deinBIR“ tauschten die jungen Leute ihren gewohnten Arbeitsalltag gegen einen gemeinsamen Einsatz für ihre Region.