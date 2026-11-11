Forstamt in Birkenfeld﻿
Azubis arbeiten mit viel Leidenschaft im Wald
Die Azubis des Forstamtes Birkenfeld sind mit viel Beigeisterung im Wald unterwegs: (von links) Joel Hans (Praktikant), Patrick
Die Azubis des Forstamtes Birkenfeld sind mit viel Beigeisterung im Wald unterwegs: (von links) Joel Hans (Praktikant), Patrick Müller (Ausbildungsleiter), Florian Fuchs (Auszubildender), Marie Hammes (Auszubildende), Rainer Flohr (Forstwirtschaftsmeister, unterstützt bei der Ausbildung), Jakob Keller (Auszubildender) und Melina Schwarz (Auszubildende).
Thomas Brodbeck

Das Forstamt Birkenfeld ist eins von 13 Ausbildungsforstämtern landesweit, und die Nachfrage nach einem Platz dort ist sehr groß. Während viele Branchen Nachwuchs brauchen, gibt es dort bis zu zehn Bewerber pro Lehrstelle.

Lesezeit 3 Minuten
Während viele Branchen händeringend nach Nachwuchs suchen, erlebt das Forstamt Birkenfeld einen echten Boom. Es ist eines von landesweit nur 13 Ausbildungsforstämtern in Rheinland-Pfalz – und die Nachfrage nach den begehrten Plätzen ist riesig. Auf die drei jährlich angebotenen Lehrstellen kommen regelmäßig 25 bis 30 Bewerbungen.
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