Familienprojekt kommt an 
„AWOsphäre“ in Idar-Oberstein: Goldene Eier versteckt
Die Hoffmanns mit Oma Geli: Die ganze Familie ist in der "AWOsphäre" in Enzweiler eingebunden. Das Interesse an den Angeboten fü
Die Hoffmanns mit Oma Geli: Die ganze Familie ist in der "AWOsphäre" in Enzweiler eingebunden. Das Interesse an den Angeboten für alle Generationen ist groß.
Sabrina Hoffmann

Mit ihrem Engagement zeigen die Hoffmanns gemeinsam mit Freunden und Unterstützern eindrucksvoll, wie lebendig Gemeinschaft in einem Stadtteil funktionieren kann – offen, kreativ und generationenübergreifend. Die Enzweilerer sind begeistert. 

Lesezeit 3 Minuten
In der „AWOsphäre“ in Enzweiler wächst etwas ganz Besonderes: eine lebendige Gemeinschaft, die von der ganzen Familie Hoffmann getragen wird – und von vielen helfenden Händen aus dem Freundeskreis unterstützt wird.Aus der Altenstube wurde ein Ort für alle, das Projekt ist beim AWO-Ortsverein Idar-Oberstein angesiedelt und richtet sich bewusst an alle Bürger, Schritt für Schritt entsteht ein offener Ort für alle Generationen.

Ressort und Schlagwörter

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