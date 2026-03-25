Familienprojekt kommt an „AWOsphäre“ in Idar-Oberstein: Goldene Eier versteckt Vera Müller 25.03.2026, 08:16 Uhr

i Die Hoffmanns mit Oma Geli: Die ganze Familie ist in der "AWOsphäre" in Enzweiler eingebunden. Das Interesse an den Angeboten für alle Generationen ist groß. Sabrina Hoffmann

Mit ihrem Engagement zeigen die Hoffmanns gemeinsam mit Freunden und Unterstützern eindrucksvoll, wie lebendig Gemeinschaft in einem Stadtteil funktionieren kann – offen, kreativ und generationenübergreifend. Die Enzweilerer sind begeistert.

In der „AWOsphäre“ in Enzweiler wächst etwas ganz Besonderes: eine lebendige Gemeinschaft, die von der ganzen Familie Hoffmann getragen wird – und von vielen helfenden Händen aus dem Freundeskreis unterstützt wird.Aus der Altenstube wurde ein Ort für alle, das Projekt ist beim AWO-Ortsverein Idar-Oberstein angesiedelt und richtet sich bewusst an alle Bürger, Schritt für Schritt entsteht ein offener Ort für alle Generationen.







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