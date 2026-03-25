Mit ihrem Engagement zeigen die Hoffmanns gemeinsam mit Freunden und Unterstützern eindrucksvoll, wie lebendig Gemeinschaft in einem Stadtteil funktionieren kann – offen, kreativ und generationenübergreifend. Die Enzweilerer sind begeistert.
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In der „AWOsphäre“ in Enzweiler wächst etwas ganz Besonderes: eine lebendige Gemeinschaft, die von der ganzen Familie Hoffmann getragen wird – und von vielen helfenden Händen aus dem Freundeskreis unterstützt wird.Aus der Altenstube wurde ein Ort für alle, das Projekt ist beim AWO-Ortsverein Idar-Oberstein angesiedelt und richtet sich bewusst an alle Bürger, Schritt für Schritt entsteht ein offener Ort für alle Generationen.