AWO: Radeln weckt auch in Idar-Oberstein Erinnerungen 

Ein Heimtrainer, der mehr kann: Im AWO-Seniorenzentrum Idar-Oberstein radeln Bewohner durch vertraute Landschafte. Wie ein Bildschirm Bewegung und Geschichten verbindet und warum selbst Demenzkranke davon profitieren.

Ein ganz besonderes Geschenk erhielten die Bewohner des Seniorenzentrums der AWO in Idar-Oberstein vor einigen Wochen. Hintergrund: Studien zeigen, dass ältere Menschen in Pflegeeinrichtungen oft zu wenig Bewegung bekommen, obwohl sie für Gesundheit, Rehabilitation und Wohlbefinden entscheidend ist. Im Rahmen des Projekts „Radeln in Erinnerungen“ förderte die Glücksspirale die Anschaffung eines „Bike Labyrinths“, nachdem die Testphase im vergangenen Jahr ein voller Erfolg war. Damals radelten die Bewohner in zehn Tagen über 28 Stunden und absolvierten dabei 198 Touren.

Das „Bike Labyrinth“ ist mehr als ein Heimtrainer mit Videosystem. „Es ist ein Konzept, das die Freude an der Bewegung erheblich steigert und die Lebensqualität der Nutzer fördert. Es vermittelt das Gefühl, draußen zu sein und durch vertraute Umgebungen zu radeln. Die Route auf dem Bildschirm stoppt automatisch, sobald der Radfahrer anhält, und motiviert so kontinuierlich weiterzufahren“, berichtet das Heim-Team.

Sie ziehen eine erste Bilanz: „Das System hält die Fahrt spannend, da ständig neue Strecken auf dem Bildschirm erscheinen. Die Bewohner vergessen die Zeit, bewegen sich unbewusst und trainieren dabei ihre Muskelkraft und Fitness. Das „Bike Labyrinth“ ermöglicht virtuelle Reisen in ferne Länder oder das Erkunden der Heimat. Für an Demenz Erkrankte weckt es Erinnerungen an vergangene Urlaube. Die Nutzer erzählen von ihren Erlebnissen, während andere Bewohner die Touren auf dem großen Bildschirm verfolgen – Austausch und Kommunikation werden dadurch angeregt.“

Auch Physiotherapeuten und Besucher können das Bike Labyrinth kennenlernen und nutzen. Besonders beliebt sind zur Winterzeit virtuelle Touren durch verschneite Landschaften, bei denen viele gerne der Einladung zu einer Schlittenfahrt folgen. ⋌red