Roman „Die Lücken“ nominiert
Autorin Shida Bazyar kommt nach Idar-Oberstein
Shida Bazyar, Schriftstellerin, kommt im Dezember auf Einladung des Vereins „Die Schnecke“ nach Idar-Oberstein.
Shida Bazyar, Schriftstellerin, kommt im Dezember auf Einladung des Vereins „Die Schnecke“ nach Idar-Oberstein.
Rolf Vennenbernd/dpa

Es geht um ein fiktives Hunsrückdorf: Autorin Shida Bazyar ist mit „Die Lücken“ für den Deutschen Buchpreis nominiert und besucht im Dezember Idar-Oberstein. 

Lesezeit 2 Minuten
Shida Bazyar steht mit ihrem brandneuen Roman „Die Lücken“ auf der Short-List des Deutschen Buchpreises, der in wenigen Wochen zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verliehen wird. Eine erfreuliche Nachricht für alle, die gern die Lesungen des Idar-Obersteiner Kulturvereins „Die Schnecke“ besuchen, denn die Autorin kommt am Montag, 14.
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