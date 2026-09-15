Es geht um ein fiktives Hunsrückdorf: Autorin Shida Bazyar ist mit „Die Lücken“ für den Deutschen Buchpreis nominiert und besucht im Dezember Idar-Oberstein.
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Shida Bazyar steht mit ihrem brandneuen Roman „Die Lücken“ auf der Short-List des Deutschen Buchpreises, der in wenigen Wochen zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verliehen wird. Eine erfreuliche Nachricht für alle, die gern die Lesungen des Idar-Obersteiner Kulturvereins „Die Schnecke“ besuchen, denn die Autorin kommt am Montag, 14.