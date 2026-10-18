Die Erfahrungen der A-Autobesitzer mit Elektromobbilität im ländlichen Raum stehen im Mittelpunkt des ersten E-Autotreffens am Umwelt-Campus. Halter berichten über Vorzüge und Einschränkungen und ihre persönlichen Erfahrungen.
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Vom kompakten Mini Cooper bis zum geräumigen VW-Bulli: Beim ersten Birkenfelder E-Autotreffen am Samstag zeigte sich, wie vielfältig die Elektromobilität inzwischen ist. 15 Fahrzeuge verschiedener Preisklassen standen an den neuen Solar-Carports des Umwelt-Campus in Neubrücke.