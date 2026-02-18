Bauarbeiten in Idar-Oberstein Auto- und Busfahrer müssen Tiefensteiner Straße umgehen 18.02.2026, 18:00 Uhr

i Ab Donnerstag ist die Tiefensteiner Straße aufgrund der Bauarbeiten wieder gesperrt. Das führt auch zu Änderungen beim Busfahrplan. Hosser

Der Ausbau der Tiefensteiner Straße geht weiter: Bis zum Sommer gelten auch wieder Ausweichfahrpläne für Busse.

Die Arbeiten an der Tiefensteiner Straße (B 422) werden nach der Winterpause wieder aufgenommen. Ab Donnerstag, 19. Februar, beginnt der dritte Bauabschnitt, der die Strecke zwischen der Weiherschleife und der Seniorenwohnanlage Grimm umfasst. Der Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) gibt eine Übersicht der betroffenen Linien und Umleitungsstrecken.







