Unfall bei Idar-Oberstein
Auto überschlägt sich auf Flugplatzstraße
Der Fahrer überstand den Überschlag seines Autos in Idar-Oberstein leicht verletzt.
Der Fahrer überstand den Überschlag seines Autos in Idar-Oberstein leicht verletzt.
HOSSER

Aus ungeklärter Ursache verlor ein Mann am Freitagabend die Kontrolle über sein Auto, das sich auf der Flugplatzstraße in Idar-Oberstein überschlug. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Lesezeit 1 Minute
Leicht verletzt wurde ein Autofahrer, der sich am Freitagabend gegen 22.30 Uhr mit seinem Auto auf der Flugplatzstraße überschlagen hatte. Die Feuerwache 1 war zunächst z u einem Verkehrsunfall mit unklarer Lage alarmiert worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer aus Richtung Göttschied kommend in Fahrtrichtung Vollmersbachstraße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren