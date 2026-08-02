Unfall bei Idar-Oberstein Auto überschlägt sich auf Flugplatzstraße Christian Schulz 02.08.2026, 10:17 Uhr

i Der Fahrer überstand den Überschlag seines Autos in Idar-Oberstein leicht verletzt. HOSSER

Aus ungeklärter Ursache verlor ein Mann am Freitagabend die Kontrolle über sein Auto, das sich auf der Flugplatzstraße in Idar-Oberstein überschlug. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Leicht verletzt wurde ein Autofahrer, der sich am Freitagabend gegen 22.30 Uhr mit seinem Auto auf der Flugplatzstraße überschlagen hatte. Die Feuerwache 1 war zunächst z u einem Verkehrsunfall mit unklarer Lage alarmiert worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer aus Richtung Göttschied kommend in Fahrtrichtung Vollmersbachstraße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor.







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