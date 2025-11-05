Auslöser medizinischer Notfall Auto prallt in Neubrücke gegen einen Hang Christian Schulz 05.11.2025, 16:07 Uhr

i Nachdem der Fahrer von der Straße abgekommen war, prallte er in diesen kleinen Hang neben der Straße. Hosser

Aufgrund eines medizinischen Notfalls ist ein Auto von der Straße abgekommen. Die Autobahnzufahrt zur A62 in Neubrücke war zeitweise vollständig gesperrt. Der Fahrer wurde medizinisch versorgt.

Wohl aufgrund eines medizinischen Notfalls ist ein Fahrzeug auf der Autobahnzufahrt Neubrücke zur A62 in Fahrtrichtung Kaiserslautern von der Straße abgekommen und in einen Hang geprallt.Die Feuerwehr Hoppstädten-Weiersbach wurde samt der Verbandsgemeindewehrleitung um 1:51 Uhr an die Unfallstelle zur Absicherung gerufen.







Artikel teilen

Artikel teilen