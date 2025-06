Dem alkoholisierten Fahrer, der am Pfingstsonntag mit seinem Wagen in der Schlossstraße in eine Laterne krachte, droht nun ein Strafverfahren.

Am Sonntagnachmittag um kurz vor 16.30 Uhr wurde die Feuerwache 1 zu einem Verkehrsunfall in die Schlossstraße alarmiert. Ein Fahrzeugführer hatte bergauffahrend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, der Wagen prallte frontal in eine Straßenlaterne und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen. Der Aufprall war so heftig, dass die Laterne umknickte und sich diverse Airbags im Auto öffneten. Der leicht verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst inklusive Notarzt medizinisch versorgt. Laut Polizeibericht stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss, eine Blutprobe wurde angeordnet. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der entstandene Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden. Der Baubetriebshof der Stadt und der zuständige Energieversorger kümmerten sich um die defekte Laterne.