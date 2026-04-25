B41 bei Nahbollenbach Auto in Flammen: 27-Jähriger verstirbt Vera Müller

Christian Schulz 25.04.2026, 16:25 Uhr

i Tödlicher Verkehrsunfall auf der B41: Für einen Unfallbeteiligten konnten die Rettungsdienste nichts mehr tun. Hosser. HOSSER

Gegen 0.45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr am Samstagmorgen über einen Verkehrsunfall auf der B41 bei Nahbollenbach informiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand ein Pkw in Vollbrand. Ein Beteiligter verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein erschütterndes Bild bot sich den Einsatzkräften in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Bundesstraße 41 im Bereich des Überfliegers nahe des Stadtteils Nahbollenbach. Kurz vor dem Altenbergtunnel kam es zu einer schweren Kollision zwischen zwei Fahrzeugen.







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