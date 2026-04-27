Mehr Sportmöglichkeiten
Außengelände des Jugendzentrums Birkenfeld eingeweiht
Stadtbürger Hans-Peter Lampel begrüßte die Besucher des Tags der offenen Tür im JUZ Birkenfeld, bei dem das neue Außengelände de
Stadtbürger Hans-Peter Lampel begrüßte die Besucher des Tags der offenen Tür im JUZ Birkenfeld, bei dem das neue Außengelände der Hauptdarsteller war.
Reiner Drumm. Rd

Ein Kletterparcours, Kletterwürfel und neue Tore und Basketballkörbe – die Neugestaltung des JUZ-Außenbereichs ist fertig. Stadt und Jugendzentrum freuen sich über die neuen Möglichkeiten – und die Kinder und Jugendlichen erst recht. 

Lesezeit 2 Minuten
Zum Tag der offenen Tür im Jugendzentrum (JUZ) in Birkenfeld am vergangenen Freitag, 24. April, gab es einen klaren Hauptdarsteller. Denn Stadtbürgermeister Hans-Peter Lampel, die Mitarbeiterinnen des Jugendzentrums und die zahlreich erschienen Kinder und Jugendlichen samt Familie weihten gemeinsam das neue Außengelände am JUZ ein.

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