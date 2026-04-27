Ein Kletterparcours, Kletterwürfel und neue Tore und Basketballkörbe – die Neugestaltung des JUZ-Außenbereichs ist fertig. Stadt und Jugendzentrum freuen sich über die neuen Möglichkeiten – und die Kinder und Jugendlichen erst recht.
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Zum Tag der offenen Tür im Jugendzentrum (JUZ) in Birkenfeld am vergangenen Freitag, 24. April, gab es einen klaren Hauptdarsteller. Denn Stadtbürgermeister Hans-Peter Lampel, die Mitarbeiterinnen des Jugendzentrums und die zahlreich erschienen Kinder und Jugendlichen samt Familie weihten gemeinsam das neue Außengelände am JUZ ein.