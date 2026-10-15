Noch wartet Bernd Alsfasser weiter auf die endgültige Genehmigung der Planung für den Autobahnanschluss des Ökomarkts Heide-Westrich. Kommt dieser, soll dann zeitnah der erste Bauabschnitt auf der Gemarkung Hahnweilers und Gimbweilers folgen.
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Geht es nach Verbandsgemeindebürgermeister Bernd Alsfasser soll der Spatenstich zur baulichen Erschließung des Ökomarkts Heide-Westrich für einen ersten Bauabschnitt bald starten. Sobald die Entwurfsplanung für den Autobahnanschluss endgültig genehmigt werde, soll der Bau der Südrampe auf der Gemarkung von Gimbweiler und Hahnweiler angestoßen werden.