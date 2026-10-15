Ökompark Heide-Westrich Ausschreibung für Südrampe an der A62 ist vorbereitet Sascha Saueressig 15.10.2026, 13:27 Uhr

i Der Blick von der Brücke der Kreisstraße 60 über die Autobahn 62 in Richtung Gimbweiler soll den Raum für die erste Abfahrtsrampe für die Südseite des Ökomparks bieten. Allerdings verläuft im Talgrund auch die alte Gimbweilerer Wasserleitung. Die soll nach mehr als 30 Jahren erneuert und dabei auch aus dem Baufenster für den Autobahnanschluss verlegt werden. Benjamin Werle

Noch wartet Bernd Alsfasser weiter auf die endgültige Genehmigung der Planung für den Autobahnanschluss des Ökomarkts Heide-Westrich. Kommt dieser, soll dann zeitnah der erste Bauabschnitt auf der Gemarkung Hahnweilers und Gimbweilers folgen.

Geht es nach Verbandsgemeindebürgermeister Bernd Alsfasser soll der Spatenstich zur baulichen Erschließung des Ökomarkts Heide-Westrich für einen ersten Bauabschnitt bald starten. Sobald die Entwurfsplanung für den Autobahnanschluss endgültig genehmigt werde, soll der Bau der Südrampe auf der Gemarkung von Gimbweiler und Hahnweiler angestoßen werden.







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