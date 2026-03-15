Streit in Vollmersbach Ausbaubeiträge sind Bürgern ein Dorn im Auge Kurt Knaudt 15.03.2026, 18:00 Uhr

i Einige Vollmersbacher empfinden es als unzumutbar, dass für die Erneuerung von drei Straßen alle Bürger zahlen sollen. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

In Vollmersbach empfinden es einige Bürger als unzumutbar, dass sie für die Erneuerung von drei Straßen zahlen sollen. Der Ortsbürgermeister weist die Vorwürfe zurück.

Mal wieder sorgen die Straßenausbaubeiträge für Ärger – diesmal in Vollmersbach. Dort erhalten die Bürger demnächst die Abrechnungsbescheide für die Erneuerung von drei Straßen im Ortskern: „Im Tränkenstück“, Bornfeldstraße und Gartenstraße. Das halten die Mitglieder einer Bürgerinitiative (BI), der vor allem Bewohner der Straßen Untere und Obere Klepp im Neubaugebiet angehören, für eine Zumutung.







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