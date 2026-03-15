In Vollmersbach empfinden es einige Bürger als unzumutbar, dass sie für die Erneuerung von drei Straßen zahlen sollen. Der Ortsbürgermeister weist die Vorwürfe zurück.
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Mal wieder sorgen die Straßenausbaubeiträge für Ärger – diesmal in Vollmersbach. Dort erhalten die Bürger demnächst die Abrechnungsbescheide für die Erneuerung von drei Straßen im Ortskern: „Im Tränkenstück“, Bornfeldstraße und Gartenstraße. Das halten die Mitglieder einer Bürgerinitiative (BI), der vor allem Bewohner der Straßen Untere und Obere Klepp im Neubaugebiet angehören, für eine Zumutung.