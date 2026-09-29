Stadtrat Baumholder
Ausbau der Straße „Überm Weiher“: Unmut bei Anwohnern
Die Straße „Überm Weiher“ in Baumholder soll 2027 ausgebaut werden. Der Stadtrat beschloss am Montagabend einstimmig, einen Antr
Die Straße „Überm Weiher“ in Baumholder soll 2027 ausgebaut werden. Der Stadtrat beschloss am Montagabend einstimmig, einen Antrag auf eine Zuwendung aus dem I-Stock zu stellen.
Benjamin Werle

Wenn verhältnismäßig viele Bürger an einer Stadtratssitzung teilnehmen, kann das durchaus Interesse spiegeln – oder, dass etwas schiefgelaufen ist. Am Montagabend in Baumholder zeigten sich einige Anwohner der Straße „Überm Weiher“ irritiert.

Lesezeit 3 Minuten
Dass vor Beginn einer Baumholderer Stadtratssitzung noch zusätzliche Stühle herbeigeschafft werden müssen, ist nun wirklich nicht die Regel. Doch am Montagabend war das so. Eine ganze Reihe von Bürgern hatte den Weg in den Sitzungssaal der VG-Verwaltung gefunden – mit etwas Unmut im Gepäck.
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