Der erste Bauabschnitt soll bereits im September freigegeben werden. Dann wird auch die aktuelle Ampelregelung aufgehoben. Verzögerungen aufgrund des verregneten Sommers soll es der Verbandsgemeinde zufolge nicht geben.

Die Arbeiten im Bereich Maiwiese laufen nach Plan. Das teilt die Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld auf Anfrage unserer Zeitung mit. Aktuell sei die ausführende Firma damit beschäftigt, Bordsteine und Randsteine im Bereich Maiwiese zu versetzen, wie die VG-Verwaltung mitteilt. Die dort ansässigen Supermärkte sind über eine Ampelregelung erreichbar.

Nach Vorarbeiten, die bereits am 19. Mai starteten, haben seit dem 2. Juni die Arbeiten an dem ersten Bauabschnitt, beginnend am Kreisel Maiwiese zur Professor-Baldes-Straße bis zur Einmündung in die Wasserschieder Straße, begonnen. Für den Zeitraum der Sperrung ist eine ausgeschilderte Umleitungsstrecke eingerichtet. Allein für diesen Bauabschnitt wurde die Ampelregelung mit Verkehrsführung über die Parkplätze der angrenzenden Supermärkte eingerichtet. Die Arbeiten an dem ersten Bauabschnitt seien bereits weit fortgeschritten, wie die VG-Verwaltung mitteilt.

Mitte September soll der erste Bauabschnitt fertig sein

Die Untergrundverbesserung sowie Teile der Frostschutzschicht habe die zuständige Baufirma bereits eingebracht und verdichtet. Auch die Arbeiten an Telekommunikations- und Lampenkabeln sowie der Wasserleitung seien bereits abgeschlossen. Ebenfalls bereits hergestellt habe die ausführende Baufirma die Anschlussleitungen der Straßenabläufe, die Regenwasser von der Straße in die Kanäle leiten. Der VG-Verwaltung zufolge soll der erste Bauabschnitt Mitte September freigegeben werden. Das sei dann auch der Zeitpunkt, an dem die im ersten Bauabschnitt liegenden Supermärkte wieder ohne Ampelregelung erreichbar wären.

i Aktuell müssen sich Autofahrer sich in diesem Bereich auf eine Umleitung einstellen. Reiner Drumm. Rd

Der zweite Bauabschnitt, der ab Mitte September dann in Angriff genommen werden solle, reiche vom Fressnapf über den Takko bis zum Wasgau. Auch hier müssen Birkenfelder sich wieder auf eine Sperrung für den Verkehr und eine Umleitung einrichten. Die gesamten Sanierungsarbeiten an Maiwiese und Wasserschieder Straße seien laut Aussage der Baufirma bis zum September 2026 abgeschlossen, teilt die VG-Verwaltung mit.

Bisher habe auch der regenreiche Sommer nicht zu Verzögerungen in diesem Bereich geführt. Bei den Arbeiten am Talweiherplatz schätzt die VG-Verwaltung, dass das Regenwetter die Pflasterarbeiten um rund zwei Wochen verzögert habe. Da die Pflasterarbeiten aber auch während anderer Tätigkeiten erledigt werden könnten, würde sich die Fertigstellung insgesamt nicht verzögern, heißt es seitens der Verbandsgemeinde.

Warum an Maiwiese und Wasserschieder Straße gebaut wird

Grund für die Arbeiten an Maiwiese und Wasserschieder Straße ist eine Erneuerung der Entwässerungs- und Versorgungsleitungen. Außerdem muss der Straßenbelag aufgrund von „Fehlstellen und Senkungen“ saniert werden, die Straßenentwässerung funktionierte ebenfalls nicht mehr, wie die Verbandsgemeinde Anfang dieses Jahres mitteilte. Zudem erneuert werden soll der vorhandene Durchlass der Brücke, die an der Wasserschieder Straße über den Stillbach führt. Der Gehweg, der die Wasserschieder Straße vorbei am Kundenparkplatz des Wasgau mit der Willhelm-Dröscher-Straße verbindet, soll ebenfalls ausgebaut und erneuert werden.

i Senkungen und Fehlstellen sind einer der Gründe für die umfassenden Erneuerungsarbeiten. Reiner Drumm. Rd

In der Wasserschieder Straße werden zusätzlich Wasser- und Kanalanschlüsse erneuert. Eine Erneuerung der Wasserleitung in der Wasserschieder Straße – von der Kreuzung am Autohaus Wiegand bis zum Einmündungsbereich in die Maiwiese – aufgrund eines Wasserrohrbruchs im vergangenen Jahr, die zuerst nur als Möglichkeit erörtert wurde, sei nun ebenfalls fest geplant, wie die VG-Werke mitteilen. Der bisher geplante Fußgängerüberweg soll dahingegen nicht realisiert werden.