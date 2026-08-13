Jugendtheater Birkenfeld
Aus Theaterstück wurde Nervenkitzel-Film
Das Regieteam mit Felix Fischbeck und Emily Schuh an einem der Drehorte für "Der Fall Pablo" in Herrstein. An dieser Stelle des
Das Regieteam mit Felix Fischbeck und Emily Schuh an einem der Drehorte für "Der Fall Pablo" in Herrstein. An dieser Stelle des Films, der in London spielt, wird eine Leiche gefunden.
Christine Jäckel

Erst war das Theaterstück, dann folgte eine spontane Idee, und danach gab es ein Filmprojekt, das den jungen Akteuren des freien Jugendtheaters Birkenfeld viel Spaß, neue Erfahrungen, aber auch viel Arbeit machte. Premiere ist im Movietown Neubrücke.

Lesezeit 3 Minuten
Aus Spaß wurde Ernst, aus einem Theaterstück wurde ein Film: Am Sonntag, 16. August, um 17 Uhr präsentiert das freie Jugendtheater Birkenfeld „Der Fall Pablo“ im Movietown Neubrücke. Eine Nervenkitzelgeschichte, die im London der 20er-Jahre in der glamourösen Modebranche spielt, mit schillernden bis zwielichtigen Figuren und Verstrickungen in die Halbwelt und die organisierte Kriminalität.
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