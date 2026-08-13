Erst war das Theaterstück, dann folgte eine spontane Idee, und danach gab es ein Filmprojekt, das den jungen Akteuren des freien Jugendtheaters Birkenfeld viel Spaß, neue Erfahrungen, aber auch viel Arbeit machte. Premiere ist im Movietown Neubrücke.
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Aus Spaß wurde Ernst, aus einem Theaterstück wurde ein Film: Am Sonntag, 16. August, um 17 Uhr präsentiert das freie Jugendtheater Birkenfeld „Der Fall Pablo“ im Movietown Neubrücke. Eine Nervenkitzelgeschichte, die im London der 20er-Jahre in der glamourösen Modebranche spielt, mit schillernden bis zwielichtigen Figuren und Verstrickungen in die Halbwelt und die organisierte Kriminalität.