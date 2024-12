Musikverein Ruschberg Aus jeder Ecke der Kirche erklingt Weihnachtliches 13.12.2024, 05:00 Uhr

i Der Musikverein Germanie Ruschberg hatte sich für sein Weihnachtskonzert in der evangelsichen Kirche etwas besonderes ausgedacht und die Instrumente in sechs Gruppen im Saal der Kirche verteilt. Benjamin Werle

Das Nikolauskonzert des Musikvereins Germania Ruschberg bot wieder Außergewöhnliches. In der evangelischen Kirche hatten die verschiedenen Instrumente jeweils ihre eigenen Positionen und spielten mal allein, mal alle zusammen.

Die Besucher drängten sich in die evangelische Kirche nach Rushberg, um das Adventskonzert des Musikvereins Germania mitzuerleben. Fast 100 Gäste fanden einen Platz in der kleinen Kirche. Dabei mussten sich die Besucher erst einmal orientieren, denn die Musiker hatten sich nicht wie gewohnt als Ensemble zusammengesetzt, sondern sich an sechs Stellen im Kirchenraum Plätze gesucht.

