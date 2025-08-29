Was für eine Enttäuschung für alle Kabarett- und Kleinkunstfans: Wie es derzeit aussieht, wird es im legendären Gasthaus Dahlheimer keine Aufführungen mehr geben. Die Kreisverwaltung untersagt wegen erheblicher Mängel die weitere Nutzung.

Im alten Dorfsaal des Gasthauses Dahlheimer in Hottenbach fällt der Vorhang – und zwar wohl für immer. In einem von Dezernent Roland Praetorius unterzeichneten Schreiben der Kreisverwaltung Birkenfeld ist von massiven Mängeln beim Brandschutz und bei der Statik des Gebäudes die Rede. Konsequenz: Wegen erheblicher Sicherheitsbedenken „ist zum Schutz der Gäste, Veranstalter und Künstler ein Betrieb als Versammlungsstätte leider nicht mehr möglich“. Eigentümer Johannes Kuhn und der Vorstand des Vereins Kultur auf Feld und Flur (KaFF) sind frustriert und verärgert zugleich.

„Wir haben einen konstruktiven Vorschlag erwartet, wie es weitergehen kann, ohne dass Hunderttausende an Euro investiert werden müssen“, betonen Kuhn und der derzeitige KaFF-Vorsitzende Patrik Dalheimer. Das war nach deren Angaben auch der Tenor eines Gesprächs mit Landrat Miroslaw Kowalski bei dessen Besuch in Hottenbach im Rahmen seiner Kreisbereisung. Danach habe man eigentlich auf einen Kompromiss gehofft. Zumal auch das Kultusministerium in Mainz für eine Saalü-Veranstaltung zum Gedenken an die verstorbene KaFF-Programm-Managerin Martina Helffenstein ausdrücklich um eine Sondergenehmigung gebeten hatte.

i Im August 2024, als dieses Foto mit (von links) Martina Helffenstein, Ortrud Weiskopf, Gerd Dahlheimer sowie Petra und Herbert Krug entstand, war das Aus für den alten Dorfsaal noch nicht absehbar. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Umso niederschmetternder war für Johannes Kuhn und den Vorstand nun der Brief aus Birkenfeld und die darin bei allem erkennbaren Bedauern vertretene harte Linie. Er könne die Enttäuschung der Verantwortlichen, „die sich mit sehr viel Herzblut für das Kulturleben in Hottenbach engagieren“, nachvollziehen, beteuert Landrat Kowalski auf Anfrage unserer Zeitung. Er hätte die Entscheidung seiner Behörde gern zum Positiven korrigiert, betont er.

Nachdem ihm jedoch die Mängelliste vorgestellt und alle darin aufgeführten 26 Punkte erläutert worden seien, habe es für ihn aus Sorge um die Sicherheit keinerlei Ermessensspielraum gegeben: „Ich bedauere ausdrücklich, dass unter den genannten Zuständen auch eine Sonderausnahme nicht möglich ist“.

Der Entscheidung waren laut Kreisverwaltung Ortsbegehungen sowohl mit der Bauaufsicht als auch mit der Brandschutzabteilung vorausgegangen, um den aktuellen Zustand des Gebäudes und mögliche Wege zur weiteren Nutzung aufzuzeigen. Dezernent Roland Praetorius verweist darauf, dass die Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen als Ordnungsbehörde wohl einzelne Schankgenehmigungen erteilt habe, „ohne jedoch zuvor eine baurechtliche Stellungnahme einzuholen“.

Zuletzt sei im Jahr 2023, auch im Zusammenhang mit der Beantragung auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis von KaFF Rücksprache mit der Bauaufsicht genommen worden, wobei zunächst für den September 2023 und dann ausdrücklich letztmalig für den 11. November 2023 eine Ausnahmegenehmigung erteilt wurde zur Genehmigung einer einzelnen Veranstaltung. „Das ist falsch“, sagt der KaFF-Vorsitzende Patrik Dalheimer. Man habe für alle Veranstaltungen im Jahr 2024 und auch für die erste in diesem Jahr weitere Ausnahmegenehmigungen erhalten.

Kreisverwaltung spricht von „ Überlastung der Deckenkonstruktion“

Im Rahmen der Prüfung vor Ort wurde laut Kreisverwaltung neben den Brandschutzmängeln auch ein ungeklärter Schaden an der Decke des Versammlungsraums entdeckt. „Hier sind massive Putzrisse ersichtlich, welche auf eine Überlastung der Deckenkonstruktion hinweisen. Die Deckenbalken biegen sich erheblich durch, sodass derzeit nicht von einer Standsicherheit ausgegangen werden kann“, heißt es dazu in dem Schreiben des Dezernenten. „Uns ist bewusst, dass die Instandsetzung des Versammlungssaals auf ein sicheres statisches und brandschutztechnisches Niveau jedes wirtschaftlich vernünftige Interesse deutlich übersteigen wird“, fügt er hinzu.

Johannes Kuhn ist verwundert und irritiert, dass die Kreisverwaltung eine von ihm eingereichte Expertise der Firma Kentix aus Idar-Oberstein offenbar komplett ignoriert habe. Sie bietet eine umfassende Überwachung durch die Analyse von bis zu vier Brandfaktoren an: Temperatur, CO-Konzentration, Luftqualität und Oberflächentemperatur. Diese ausgeklügelte Technologie ermögliche eine zuverlässige Früherkennung von Brandgefahren, was besonders in kritischen Bereichen wie dem Dachboden, technischen Räumen und Elektroverteilern von großer Bedeutung sei. Diese Art der Brandfrüherkennung mit Multisensortechnologie sei eine robuste und zuverlässige Lösung, die den hohen Anforderungen an den Brandschutz im Dorfsaal gerecht werde, unterstreicht Kentix-Geschäftsführer Thomas Fritz. Zudem hatte KaFF angeboten, dass bei Veranstaltungen stets zwei oder mehr Feuerwehrleute anwesend sein könnten. Die Kreisverwaltung hat das offenbar nicht überzeugt.

Wachtmeister Holm bestritt die Premiere

Johannes Kuhn kann das nicht nachvollziehen. Er hatte das Gebäude im Frühjahr 2024 gekauft, um dort weiter Kultur zu ermöglichen. Vorbesitzer war VG-Bürgermeister Uwe Weber, der den Saal Dahlheimer zu einem Kulturzentrum machen wollte, aufgrund von Widerständen aber aufgab. „Wenn es nach mir geht, wird es ein Ort für Kultur bleiben“, betonte Kuhn, der die von ihm in Essen aufgebaute Firma, die Software für Krankenhauslabore entwickelt, vor einigen Jahren verkauft hat, im März 2024 gegenüber der Nahe-Zeitung.

Er bezeichnete das Projekt KaFF als Herzensangelegenheit: Er habe keinerlei wirtschaftliche Interessen, sondern wolle erreichen, dass der Verein nicht mehr auf eine Ausnahmegenehmigung angewiesen ist, die immer wieder verlängert werden muss, sondern der Kulturbetrieb behördlicherseits auf Dauer gesichert ist, unterstrich er seinerzeit im Gespräch mit unserer Zeitung.

KaFF ist Kult. Viele bekannte Namen waren schon da: Hanns Dieter Hüsch, Dieter Nuhr, Georg Schramm, Max Uthoff, Olaf Schubert, als er noch unbekannt war, und viele andere. Die Premiere erfolgte am 8. August 1994: Da betrat Dirk Bielefeldt als Wachtmeister Holm die Bühne des Saals, der in den 1950er-Jahren gestaltet wurde und in dem sich seitdem nichts Wesentliches verändert hat. Die Premiere gefiel den 200 Besuchern so gut, „dass wir gezwungen waren weiterzumachen. Und so haben wir schließlich den Verein gegründet“, erzählte Martina Helffenstein mit einem Augenzwinkern. Seit 1998 gibt es den Fronleichnam-Jazz im Garten des Gasthauses. Lange prägten Gerd Dahlheimer und Martina Helffenstein den Verein.

Nach Helffensteins Tod im Oktober 2024 stand der Verein mit dem Rücken zur Wand. Der Vorstand schaffte es aber mit vereinten Kräften, ein Programm für die Jahre 2025 und 2026 auf die Beine zu stellen. Die entsprechenden Verträge sind bereits unterzeichnet. Wenn man die nicht einhalte, müsse man Ausfallgagen zahlen, unterstreicht der KaFF-Vorsitzende.

Evangelische Kirche gewährt Asyl

Wie geht es jetzt weiter? Der Landrat bezeichnet es als Lichtblick, dass fast gegenüber des Gasthauses Dahlheimer mit viel Eigenleistung, eigenem finanziellem Aufwand und erheblichen Fördermitteln des Landes ein wunderschönes modernes Gemeindehaus entstanden sei. Darin befinde sich unter anderem „ein sehr schöner Veranstaltungssaal mit ausreichend Platz für eine Bühne, und auch adäquate Möglichkeiten zur Verköstigung sind vorhanden“. Das Haus ist laut Kowalski für Kulturveranstaltungen „hervorragend geeignet. Vielleicht könnte der neue Veranstaltungsort, auch zum Gedenken an Martina Helffenstein, als ein Brückenschlag von alten Spielstätten zu neuen Dorfsälen genutzt werden.“ Nach Aussage von Patrik Dalheimer wären damit wegen der Miete höhere Kosten für KaFF verbunden – mal ganz zu schweigen vom fehlenden Flair.

Für die nächste Veranstaltung am Samstag, 20. September, 20 Uhr, mit Anna Mateur and the Beuys gewährt die evangelische Kirche dem Verein „Asyl“. Wo die Gastspiele von Andreas Rebers am Samstag, 11. Oktober, und Arnulf Rating am 22. November stattfinden, ist derzeit noch unklar. Veranstaltungen im Garten sind nach wie vor möglich.