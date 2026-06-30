Wir hatten unsere Leser gebeten, uns doch mal ihre Erinnerungen an die Weltmeisterschaften zu schildern - und mal nachzuschauen, ob sich in der einen oder anderen Schublade noch ein Relikt findet. Und es kam einiges...
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Nun gut, nach der peinlichen Niederlage gegen Ecuador und dem endgültigen Aus gegen Paraguay ist die Feierlaune in Bezug auf die Fußball-Weltmeisterschaft ziemlich abgekühlt. Was aber nichts daran ändert, dass die WM-Erinnerungen unserer Leserschaft gespickt sind mit positiven Emotionen.