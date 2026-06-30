Unsere Leser und ihre WM
Aus! Es ist aus! Doch die Erinnerungen bleiben schön
Ute und Gerd Conzelmann aus Hintertiefenbach in Südafrika zur WM 2010.
Ute und Gerd Conzelmann aus Hintertiefenbach in Südafrika zur WM 2010.
Conzelmann

Wir hatten unsere Leser gebeten, uns doch mal ihre Erinnerungen an die Weltmeisterschaften zu schildern - und mal nachzuschauen, ob sich in der einen oder anderen Schublade noch ein Relikt findet. Und es kam einiges...

Lesezeit 4 Minuten
Nun gut, nach der peinlichen Niederlage gegen Ecuador und dem endgültigen Aus gegen Paraguay ist die Feierlaune in Bezug auf die Fußball-Weltmeisterschaft ziemlich abgekühlt. Was aber nichts daran ändert, dass die WM-Erinnerungen unserer Leserschaft gespickt sind mit positiven Emotionen.

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