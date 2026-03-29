Die Neuauflage des traditionsreichen Volksfests, das Corona nicht überlebte, soll Ende Juni an der Messe stattfinden. Organisator Dirk Rohde hofft unter neuem Namen und an neuem Ort auf bis zu 2000 Besucher täglich.
2019 fand das bislang letzte Spießbratenfest auf dem Festplatz im Vollmersbachtal statt. Dann kam Corona – und bald war klar: Die 53. Ausgabe ist wohl tatsächlich die letzte gewesen. Spätestens seit die Firma Biontech Teile des Platzes für Containerbüros und Parkplätze von der Stadt angemietet hatte, konnte das Traditionsvolksfest dort in gewohnter Form nicht mehr stattfinden.