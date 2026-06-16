Rücktritt vom Rücktritt: Weil sich in Elchweiler kein neuer Ortsbürgermeister findet, nimmt der vorherige den Posten wieder auf. Helmut Aulenbach will so vor allem eine Notverwaltung verhindern. Er zweifelt jedoch an der Zukunft des Ehrenamts.
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Der Gemeinderat Elchweiler hat Helmut Aulenbach wieder zum Ortsbürgermeister gewählt – dabei war der erst vor Kurzem von dem Ehrenamt zurückgetreten.Aulenbach hatte im Dezember 2025 gegenüber unserer Zeitung seinen Rücktritt zum 31. März 2026 erklärt.