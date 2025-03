Licht am Ende des Tunnels: Eine positive Bilanz für das Jahr 2024 zieht Joachim Krekel, kaufmännischer Direktor des Klinikums Idar-Oberstein. Die Corona-Delle mit einem deutlichen Minus an Patienten ist offenbar überwunden. Es geht aufwärts.

All das gehe einher mit einer interdisziplinären Anpassung an moderne Klinikbehandlung auf höchstem Niveau. Auch mit Blick auf die Krankenhausreform, die zum 1. Januar 2027 in Rheinland-Pfalz in Kraft treten soll, bleibt Krekel recht entspannt. Er rechne für „sein Haus“ nicht mit negativen Auswirkungen, gleichwohl aber mit einem enormen bürokratischen Aufwand.

Ein paar Zahlen: 21.287 stationäre Fälle wurden 2024 gezählt, die Zahl der ambulanten Fälle liegt bei 38.856 Fällen. 26.527 Fälle wurden in der ZNA (Zentrale Notaufnahme) bearbeitet. Rund 1350 Mitarbeiter hat das Klinikum. Die Zahl der Belegungstage lag bei 124.620. 527 Betten, 39 tagesklinische Plätze und 17 Fachabteilungen gehören im Idar-Obersteiner Krankenhaus mit Schwerpunktversorgung im Landeskrankenhausplan Rheinland-Pfalz dazu.

Erhöht wurden die Ausbildungskapazitäten: im Bereich Pflegefachfrau/Pflegefachmann von 100 auf insgesamt 160 Plätze, im Bereich Krankenpflegehilfe von 20 auf insgesamt 30 Plätze, und im Bereich Operationstechnische Assistenz gibt es insgesamt sieben Plätze. Was seit Längerem bekannt ist, wird konkret: Vorgesehen ist die Einrichtung eines stationären Hospizes in der ehemaligen Fachklinik Baumholder. Ein Strukturgespräch mit den Kostenträgern ist für den 2. April terminiert. Zudem soll ein Förderverein Hospiz gegründet werden. Allerdings: Aktuell sähen die Kostenträger (also die Krankenkassen) keinen Bedarf für ein stationäres Hospiz im Landkreis Birkenfeld.

Krekel verwies auf die neue Gesellschafterstruktur: Bekanntlich hat der Landkreis nun einen Anteil von 42,25 Prozent gegenüber vorher 10 Prozent. Im gleichen Zug sanken die Anteile bei der Stadt Idar-Oberstein, der Stadt Baumholder und der VG Baumholder.

Schritt für Schritt laufen die Vorbereitungen für den rund 149 Millionen teuren Ergänzungsneubau am Klinikum Idar-Oberstein, der auf dem ehemaligen Wäschereigelände entstehen und an das Bestandsgebäude andocken wird. Unter anderem umfasst der neue Trakt acht moderne Operationssäle, davon zwei mit Robotertechnik, und eine Intensivstation mit 24 Betten.

Aktuell stehen das Fertigstellen des Regenrückhaltebeckens mit erweiterter Funktion, die Interimsumzüge, die Hangverbreiterung mit Ersatzparkplätzen, der Aufbau der Baustraße, die Verlegung sämtlicher Versorgungsleitungen, der zweite Abschnitt im Bereich Heizungskeller, Verputzer- und Bodenarbeiten sowie der Abbau der alten Kälteanlage an. Im nächsten Jahr werden die Baustellen-Container aufgestellt. Dann soll der Beginn des Rohbaus für das Erweiterungsgebäude erfolgen. Auch im medizinischen Bereich gibt es Neuerungen und Verbesserungen, auf die Krekel gemeinsam mit den Fachärzten im Gespräch einging (weiterer Bericht folgt).