Nachdem bereits einen Tag zuvor 60 Teilnehmer zum Auftakt des Bürgerforums ins Nationalparkamt gekommen waren, wurde diese Zahl am Sonntag, als zahlreiche Exkursionen in die Wildnis angeboten wurden, noch einmal übertroffen.
Lesezeit 3 Minuten
Bei strahlendem Sonnenschein luden der Leiter des Nationalparkamts, Dr. Harald Egidi, und sein Team am zweiten Tag des Bürgerforums 2026 zu mehreren Exkursionen in den Nationalpark ein. Mehr als 80 Wissensdurstige kamen, um sich über Moore, Borkenkäferbefall und den neuen Wilderlebnispfad am Erbeskopf zu informieren.