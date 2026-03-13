Bürgerforum gut besucht
Auf Kahlflächen im Nationalpark entsteht neues Leben
Natonalparkleiter Harald Egidi erklärte, dass auf den Flächen voller abgestorbener Fichten - wie hier direkt am Nationalparkamt - nun neues Leben entsteht.
Thomas Brodbeck

Nachdem bereits einen Tag zuvor 60 Teilnehmer zum Auftakt des Bürgerforums ins Nationalparkamt gekommen waren, wurde diese Zahl am Sonntag, als zahlreiche Exkursionen in die Wildnis angeboten wurden, noch einmal übertroffen. 

Bei strahlendem Sonnenschein luden der Leiter des Nationalparkamts, Dr. Harald Egidi, und sein Team am zweiten Tag des Bürgerforums 2026 zu mehreren Exkursionen in den Nationalpark ein. Mehr als 80 Wissensdurstige kamen, um sich über Moore, Borkenkäferbefall und den neuen Wilderlebnispfad am Erbeskopf zu informieren.

