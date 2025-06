Am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr wurde die Feuerwehr Idar-Oberstein zu einem Waldbrand in die Straße Röllschied in Weierbach alarmiert. Vom heimischen Fenster aus sah Jörg Riemer, Wehrleiter der Stadt, schon den Rauch aus dem Wald eine Straße höher aufsteigen. „Als die Wachen 3 und 4 noch auf der Anfahrt waren, haben wir aufgrund der enormen Hitze und der damit verbundenen Trockenheit der Vegetation noch die Wache 1 nachalarmiert, um frühzeitig viel Wasser an der Einsatzstelle vorzuhalten“, berichtet Riemer. Auf gut 100 Quadratmetern brannten Büsche und Sträucher.

„Unsere Löschmaßnahmen haben sehr schnell Wirkung gezeigt, das Feuer war rasch unter Kontrolle“, resümierte Jörg Riemer später am Abend. Zeitweise waren 30.000 Liter Löschwasser in zahlreichen Fahrzeugen vor Ort. Neben 65 Kräften der Feuerwehr waren auch die Polizei und der Rettungsdienst vor Ort. Zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor. Nach gut zwei Stunden war auch das letzte Glutnest gelöscht.