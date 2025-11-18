Auf die Bühne passte kein Instrument mehr

Das Ehepaar Schukov genießt inzwischen schon fast Kultstatus. Diesmal brachten die beiden einen fast 100-köpfigen Projektchor auf die Bühne des Stadttheaters. Und ernteten jede Menge Applaus im fast vollbesetzten Rund.

Wieder einmal fast volles Haus im Stadttheater: Maria und Maxim Schukov haben im vergangenen Jahr einen Projektchor zusammengestellt. Die Früchte ihrer Arbeit zeigten sie am Samstagabend bei ihrem Konzertabend „Klassik meets Pop“.

Der Riesenchor von fast 100 Sängerinnen und Sängern füllte imposant die Bühne, am Rande versteckten sich ein kleines Drumset, irgendwie war noch Platz für zwei Gitarren.