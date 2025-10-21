Prof. Kaoru Yamaguchi erhielt den diesjährigen Friede-Gard-Preis für Nachhaltige Ökonomik - diesmal ohne Festveranstaltung am Umwelt-Campus, sondern online. Das hatte Gründe.
Lesezeit 2 Minuten
Es ist ein Preis, der deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient: Am vergangenen Samstag wurde der mit 5000 Euro dotierte Friede-Gard-Preis an Prof. Kaoru Yamaguchi bei einer Online-Veranstaltung verliehen. Anlass zur Preisstiftung ist die tiefe Sorge, dass vonseiten des Mainstreams der Wirtschaftswissenschaften keine wirklich richtungsweisenden Lösungen angesichts von Klimakrise und rapide schwindender Biodiversität existieren.