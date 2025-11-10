Umwelt-Campus Birkenfeld Auf der Suche nach intelligenten Lösungen Thomas Brodbeck 10.11.2025, 10:57 Uhr

Die Botschaft, die Prof. Peter Heck zu Beginn der 16. Internationalen Kreislaufwirtschaftskonferenz um Umwelt-Campus Birkenfeld an alle Teilnehmer und Zuhörer richtete, war klar und deutlich: „Die Klimakrise bedroht unsere Existenz.“

Während zur Internationalen UN-Klimakonferenz Mitglieder des Kyoto-Protokolls zahlreiche Politiker zusammen kamen, um den Rahmen festzulegen, wie und wie schnell Treibhausgase weltweit reduziert werden können und müssen, um die Folgen der sich dramatisch verschärfenden Klimakrise zu begrenzen, trafen sich am Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) rund 160 Teilnehmer zur 16.







