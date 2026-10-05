Erfolgreiche Wanderung
Auf der Nohener Traumschleife mit vielen Genüssen
Groß war der Ansturm der Wanderer am Weinstand, wo nach dem heftigen Aufstieg durch die Hohl ein abwechslungsreiches Frühstücksb
Groß war der Ansturm der Wanderer am Weinstand, wo nach dem heftigen Aufstieg durch die Hohl ein abwechslungsreiches Frühstücksbüfett mit allerlei Speisen und Getränken angeboten wurde.
Gerhard Müller

Sehr erfolgreich verlief die Genusswanderung auf der Nohener Traumschleife: Rund 500 Teilnehmer bewältigten die Strecke und ließen es sich bei Weinen, Pilzen und Gegrilltem gut gehen.

Lesezeit 1 Minute
Unter optimalen äußeren Bedingungen verlief die vom Wander- und Verschönerungsverein durchgeführte Genusswanderung auf der Nohener Traumschleife. Das Wetter war auch in erster Linie dafür verantwortlich, dass von Norbert Helm, Gründungsmitglied des Wander- und Verschönerungsvereins und heutiger Kassierer, schon um die Mittagszeit mehr als 300 Wanderer auf der Strecke gezählt wurden.
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