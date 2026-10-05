Sehr erfolgreich verlief die Genusswanderung auf der Nohener Traumschleife: Rund 500 Teilnehmer bewältigten die Strecke und ließen es sich bei Weinen, Pilzen und Gegrilltem gut gehen.
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Unter optimalen äußeren Bedingungen verlief die vom Wander- und Verschönerungsverein durchgeführte Genusswanderung auf der Nohener Traumschleife. Das Wetter war auch in erster Linie dafür verantwortlich, dass von Norbert Helm, Gründungsmitglied des Wander- und Verschönerungsvereins und heutiger Kassierer, schon um die Mittagszeit mehr als 300 Wanderer auf der Strecke gezählt wurden.