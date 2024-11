CDU-Antrag zur Wiederbeleuchtung findet im Stadtratkeine Mehrheit Auf der Naheüberbauung bleibt es weiter dunkel: CDU scheitert mit Antrag im Stadtrat 04.11.2024, 11:00 Uhr

i Vorerst wird es auf der Naheüberbauung nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr Licht geben: Ein Antrag der CDU auf Wiederbeleuchtung des Abschnitts fand im Stadtrat keine Mehrheit. Foto: Hosser Hosser. Hosser

Idar-Oberstein. Es bleibt dabei: Die Lichter entlang der Nahehochstraße werden erst mal nicht wieder angeschaltet. Ein entsprechender Antrag der CDU fand in der jüngsten Stadtratssitzung keine Mehrheit.

In dem Antrag von Frederik Grüneberg wurde nicht nur die Wiedereinschaltung der Lampen entlang der Bundesstraße in der Innenstadt gefordert, sondern auch für jene in den Gewerbe- und Industriegebieten. Am 29. September 2022 hatte der Stadtrat unter dem Eindruck der steigenden Energiepreise aufgrund der Verordnung des Bundes zur Sicherung der Energieversorgung einstimmig beschlossen, die Straßenbeleuchtung auf der Nahe-Hochstraße ebenso wie in ...

