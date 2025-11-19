Auf der Freisener Höhe ging für Stunden gar nichts mehr

Wie immer, wenn der erste Schnee fällt, sorgt er auf der Freisener Höhe für Chaos. So war auch am Mittwochmorgen. Dort und anderswo hatten viele Autofahrer nicht mit so viel Schnee gerechnet. Einige waren offebar auch noch mit Sommerreifen unterwegs.
Lesezeit 1 Minute
Auf der L348 zwischen Baumholder und Freisen (Saarland) ging auf dem rund acht Kilometer langen Abschnitt ab etwa 7 Uhr nichts mehr. Mehrere querstehende und liegengebliebene Lkw sowie zahlreiche Autos, die zum Teil mit Sommerreifen unterwegs waren, blockierten die Fahrbahn.