Wintereinbruch im Hunsrück Auf der Freisener Höhe ging für Stunden gar nichts mehr Florian Blaes 19.11.2025, 15:49 Uhr

i Die Streufahrzeuge kamen kaum durch. Auch mehrere Schulbussen steckten auf der Freisener Höhe fest. Florian Blaes

Wie immer, wenn der erste Schnee fällt, sorgt er auf der Freisener Höhe für Chaos. So war auch am Mittwochmorgen. Dort und anderswo hatten viele Autofahrer nicht mit so viel Schnee gerechnet. Einige waren offebar auch noch mit Sommerreifen unterwegs.

Auf der L348 zwischen Baumholder und Freisen (Saarland) ging auf dem rund acht Kilometer langen Abschnitt ab etwa 7 Uhr nichts mehr. Mehrere querstehende und liegengebliebene Lkw sowie zahlreiche Autos, die zum Teil mit Sommerreifen unterwegs waren, blockierten die Fahrbahn.







