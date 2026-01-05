Prozess am Landgericht Auf der Flucht absichtlich in Streifenwagen gerast Günter Schönweiler 05.01.2026, 06:00 Uhr

Ein 36-Jähriger rast mit voller Absicht in einen Streifenwagen – dass Rücksichtslosigkeit gegen Menschen wie Material bei ihm kein einmaliger Ausrutscher war, hatte er bereits 2022 belegt.

Seit Anfang November läuft am Landgericht Bad Kreuznach, Zweite Strafkammer, unter Leitung der Vorsitzenden Richterin Annegret Werner ein umfangreicher Strafprozess gegen einen 36 Jahre alten, einschlägig vorbestraften Mann. Er war in den Kreisen Birkenfeld und Bad Kreuznach erneut durch eine Vielzahl von Straftaten – vornehmlich Eigentumsdelikte – aufgefallen und sitzt seit April in Untersuchungshaft.







