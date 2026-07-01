Hunsrückheizer laden ein
Auf dem Spendenscheck stehen vorne zwei Zweien

Die Hunsrückheizer haben in Hottenbach erneut einen ihrer sehr erfolgreichen Benefizabende organisiert. An zwei Tagen bot der Motorradclub ein buntes Musikprogramm unter dem Motto: „Die Vergangenheit ist zurück“. Und dies honorierten die Besucher.

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Die Erfolgsgeschichte der vom Motorradclub Hunsrückheizer inszenierten Charity-Abende geht weiter: Es gibt auch diesmal wieder einen neuen Spendenrekord. Noch bevor alles endgültig abgerechnet ist, konnte Johannes Kuhn, der Initiator der Veranstaltung, im Gespräch mit unserer Zeitung verkünden: „Auf dem Scheck wird auf jeden Fall eine Zahl mit zwei Zweien vorne stehen.

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