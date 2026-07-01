Hunsrückheizer laden ein Auf dem Spendenscheck stehen vorne zwei Zweien Kurt Knaudt 01.07.2026, 09:00 Uhr

Die Hunsrückheizer haben in Hottenbach erneut einen ihrer sehr erfolgreichen Benefizabende organisiert. An zwei Tagen bot der Motorradclub ein buntes Musikprogramm unter dem Motto: „Die Vergangenheit ist zurück“. Und dies honorierten die Besucher.

Die Erfolgsgeschichte der vom Motorradclub Hunsrückheizer inszenierten Charity-Abende geht weiter: Es gibt auch diesmal wieder einen neuen Spendenrekord. Noch bevor alles endgültig abgerechnet ist, konnte Johannes Kuhn, der Initiator der Veranstaltung, im Gespräch mit unserer Zeitung verkünden: „Auf dem Scheck wird auf jeden Fall eine Zahl mit zwei Zweien vorne stehen.







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