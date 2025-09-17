Am Tag des offenen Denkmals, veranstaltet von der Stiftung Denkmalschutz, beteiligen sich bundesweit alljährlich am zweiten Sonntag im September Hunderte von Kulturstätten in der ganzen Bundesrepublik. Mit dabei wie immer auch das Schloss Oberstein.

„Geschafft, es war ein toller Tag“ lautete das Resümee von Ulrike Urban, die mit einer kleinen Gruppe den Tag des offenen Denkmals auf Schloss Oberstein organisiert hatte. Viele Besucher kamen, um die Gelegenheit zu nutzen, auch sonst nicht zugängliche Bereiche des Schlosses zu besuchen. Fachkundig gaben dabei Mitglieder des Burgenvereins Schloss Oberstein Informationen an die Besucherinnen und Besucher weiter.

Einer dieser Bereiche ist die Ausgrabungsstätte unter dem großen Betondeckel im Schloss-Außenhof. Hier wurden in einer großen Aufräumungsaktion im Jahr 2025 mehr als 40 Tonnen Aushubmaterial von einer beauftragten Firma in Handarbeit in Eimern aus diesem Bereich entfernt. Auch für das extra von Dr. Regina Geiß-Dreier liebevoll entwickelte Kinderrätsel war der Ausgrabungsbereich und die Keller davor ein Anlaufpunkt, um Rätsel um Ritter und Burgen zu lösen. Vor Ort konnte ein Puzzle mit Ausgrabungsfunden zusammengefügt werden, und dann ging’s weiter mit dem Rätselblatt durchs ganze Schloss. Wer das Rätsel löste, und das waren viele, erhielt eine kleine Aufmerksamkeit.

i Auf Schloss Oberstein konnten alte Schätze gehoben werden. Hosser

Viele Besucherinnen und Besucher erkundeten auch auf eigene Faust das Schloss, fanden sie doch an vielen Bereichen und Ausstellungsstücken nützliche Informationen. An vielen Stellen gab es Neues zu sehen. So auch die Sonderausstellung „Schlossarchäologie – vom Kochen und Speisen auf Schloss Oberstein“. Zusammengestellt und erarbeitet von Dr. Regina Geiß-Dreier, die als Studentin mit ihrem Vater Paul Geiß diese Dinge auf Schloss Oberstein ausgegraben hatte und jetzt der Öffentlichkeit zur Kenntnis bringt.

Neu war ein kleiner Flohmarkt, auf dem Dinge aus dem Archiv wie zum Beispiel alte Ausgaben des Heimatkalenders, die mehrfach vorhanden sind, zugunsten des Burgenvereins verkauft wurden. Dieses Angebot wurde sehr gut angenommen, der Flohmarkt soll nun fester Bestandteil des Tags des offenen Denkmals werden.

i Auch Bereiche, die sonst für Besucher tabu sind, waren am Sonntag geöffnet. Hosser

Und wer so viel unternimmt, erkundet und erforscht, der hat irgendwann auch mal Hunger. Die Kuchen der Wirichstube und die Wurst im Weck von der Grillstelle sorgten für Abhilfe, auch die Terrasse war bei schönem Spätsommerwetter durchgehend gut gefüllt. Deutlich mehr Touristinnen und Touristen als Einheimische wurden begrüßt, so die einheitliche Erkenntnis aus dem Kreis der Helferinnen und Helfer des Burgenvereins. Und zwischen all den vielen Besucherinnen und Besuchern fanden auch mehr oder weniger unauffällig Dreharbeiten statt. Soll doch für eine internationale Ausstellung ein Video erstellt werden, das an prominenter Stelle zu sehen sein wird. Und neben den steinernen Schätzen wird dann auch als regionaler Schatz Schloss Oberstein vielleicht zu sehen sein. Warten wir es ab, dass Schlösslein wird berichten.