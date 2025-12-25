Stadtrat Idar-Oberstein Auch Sanierung der Realschule plus wird deutlich teurer Stefan Conradt 25.12.2025, 10:57 Uhr

i Die Realschule plus in der Rostocker Straße ist 60 Jahre alt. In diesem Alter gibt es immer wieder Probleme im Gebäude, aktuell mit den Wasser- und Abwasserinstallationen. Fotostudio Hosser. Hosser

Das sind keine guten Nachrichten angesichts der desaströsen Finanzlage der Stadt Idar-Oberstein: Auch die laufenden Sanierungsarbeiten an der Realschule plus in der Rostocker Straße werden deutlich teurer als geplant.

Nach der Kostensteigerung bei der Sanierung der Grundschule Idar (plus 223.000 Euro) wird auch die Erneuerung des Wasser- und Abwasserleitungssystems im Gebäude der Realschule plus in der Rostocker Straße deutlich teurer. In seiner letzten regulären Sitzung im Jahr 2025 genehmigte der Stadtrat einstimmig Mehraufwendungen in Höhe von 108.







