Auch Sanierung der Realschule plus wird deutlich teurer

Das sind keine guten Nachrichten angesichts der desaströsen Finanzlage der Stadt Idar-Oberstein: Auch die laufenden Sanierungsarbeiten an der Realschule plus in der Rostocker Straße werden deutlich teurer als geplant.
Lesezeit 2 Minuten
Nach der Kostensteigerung bei der Sanierung der Grundschule Idar (plus 223.000 Euro) wird auch die Erneuerung des Wasser- und Abwasserleitungssystems im Gebäude der Realschule plus in der Rostocker Straße deutlich teurer. In seiner letzten regulären Sitzung im Jahr 2025 genehmigte der Stadtrat einstimmig Mehraufwendungen in Höhe von 108.