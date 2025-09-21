Kerb in Baumholder Auch ohne Zelt wird im Flecken zünftig gefeiert 21.09.2025, 17:30 Uhr

i Die U6 startete pünktlich um 15 Uhr den ersten von sechs Läufen auf der Kennedyallee. Insgesamt waren knapp 170 Kinder am Nachmittag auf den Strecken unterwegs. Sascha Saueressig

Es war eine Rückkehr zur Straßenkirmes in Baumholder – und die kam gut an. Bis Montag wird rund um den Marktplatz gefeiert und auch die DJ-Night in der Brühlhalle sprach das Publikum an.

Am heutigen Montag klingt die Baumholderer Kerb aus. Erstmals wurde wieder rund um den Marktplatz und in den Kneipen gefeiert. Und das kam auch an – auch wenn das Wetter am Sonntagnachmittag und laut Prognose für den Montag besser sein könnte. Doch dafür war es am Freitag und Samstag angenehm warm – und viele kamen in den Flecken, um zu feiern.







