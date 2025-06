Auch Netto-Einkaufsmarkt in Idar schließt

Gerüchte gab es schon länger. Nun steht fest, dass die Fußgängerzone in Idar ein weiteres Geschäft verliert.

Die Netto-Filiale in der Hauptstraße 72 in der Fußgängerzone Idar mit einer Verkaufsfläche von 912 Quadratmetern wird voraussichtlich zum 13. Dezember geschlossen. Hintergrund sei, dass die seit 1984 dort ansässige Filiale nicht mehr in das moderne Netto-Konzept passe, heißt es vonseiten des Unternehmens auf Anfrage unserer Zeitung.

In unmittelbarer Nähe entstehe eine neue Netto-Filiale am Börsenparkplatz, mit der das Unternehmen Kunden künftig ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis bieten möchte. Zum Eröffnungsdatum an diesem Standort und zu weiteren Details gibt es noch keine weiteren Informationen. Nach Infos unserer Zeitung soll 2026 mit dem Bau begonnen werden. vm