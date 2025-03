Auch in Zeiten des Chöresterbens wird in Hettenrodt noch lautstark geschmettert. Im 100. Jahr seines Bestehens zählt der Männergesangverein stolze 26 Mitglieder. Das darf gefeiert werden.

Einen biblischen Geburtstag feiert in diesem Jahr der MGV Hettenrodt. Das 100-jährige Bestehen wird am Samstag, 22. März, um 19 Uhr, groß im Bürgerhaus gefeiert. Zum Bunten Abend werden neben den Mitgliedern und Freunden des Vereins der Solist Manfred Schwarz, das Gesangsensemble No Name aus Göttschied, alle unter der Leitung und Klavierbegleitung von Chordirektorin Maria Schukov, erwartet. Zudem gibt es an diesem Abend Auftritte der Tanzgruppe „Troublemaker“ des TV Hettenrodt und des Musikvereins Hettenrodt.

Der Präsident des Chorverbands Rheinland-Pfalz, Karl Wolff, wird ebenso ein Grußwort sprechen wie die Vorsitzende des Kreischorverbandes Birkenfeld, Birgit Klein, sowie der Kreisbeigeordnete Immanuel Hoffmann, VG-Bürgermeister Uwe Weber und Ortsbürgermeister Markus Schulz. Die Laudatio hält Franz Hennerici, durch den Abend führt Moderator Rudi Bahn. Die Begrüßung der Gäste liegt in den Händen des MGV-Vorsitzenden Manfred Jung.

Emil Schellenberg war der erste Dirigent

Blick zurück: In den letzten Wochen des Jahres 1924 rührten mehrere Männer in Hettenrodt die Werbetrommel, um einen Männerchor zu gründen. Es waren Richard Moog, Eugen Heydt und Walter Schwarz, deren Bemühungen zur Gründerversammlung führten, die am 17. Januar 1925 im Gasthaus Moser stattfand. Der neue Verein mit Namen Männergesangverein Hettenrodt hatte schon bald einen Dirigenten gefunden: Emil Schellenberg. 16 Sänger fanden sich zur ersten Probe ein.

Bereits nach einigen Wochen trat der Verein öffentlich bei der Denkmalseinweihung in Siesbach und am Sonntag, 1. März, am Kriegerdenkmal in Hettenrodt auf. Im Frühjahr 1929 legte Schellenberg den Dirigentenstab nieder, da ihm der regelmäßige Weg von Wilzenberg nach Hettenrodt zu viel wurde. Für einige Stunden sprang Junglehrer Gutheil ein. Im Februar 1929 konnte dann Musikdirektor Güldner aus Idar als Dirigent gewonnen werden.

Nach Fertigstellung des Saalbaus Johann Jung verlegte man die Übungsstunden dorthin, und der Verein erwarb ein neues Klavier. Dank der Initiative des Wirtes Johann Jung verfügte der Chor ab Juli 1931 über einen Saal, der für den Chor und seine Zukunft von immenser Bedeutung werden sollte. Die Saalmiete lag bei 6 Reichsmark jährlich, Holz zum Heizen mussten die Sänger im Winter selbst mitbringen.

Im Dezember 1937 übernahm Kapellmeister Richter aus Idar die Dirigentenstelle und behielt diese, bis der Verein im September 1939 infolge des Kriegsausbruchs seine Tätigkeit einstellen musste. Zehn Sänger kehrten aus dem Weltkrieg nicht mehr heim und hinterließen in den Familien und im Chor schmerzliche Lücken. Im Februar 1948 wurde ein Neubeginn gewagt. Unter der Leitung von Musikdirektor Heinz Zink formierte sich ein Chor von 40 Aktiven.

61 aktive Mitglieder im Jubeljahr 1950

Neben dem Singen wurde damals auch „dem Laienspiel gefrönt“, wie es in der Chronik heißt. Theateraufführungen sorgten für gute Laune und waren auch für die Finanzen eine Stütze. Im Juli 1950 feierte der Verein sein 25. Jubiläum. Der Männergesangverein Hettenrodt zählt im Jubeljahr 61 aktive und 65 passive Mitglieder, darunter 20 Ehrenmitglieder und 25 Schüler. „Dieses Fest wurde zu einer mächtigen Kundgebung des deutschen Liedes“, kann man in der Chronik nachlesen: „1300 Sänger hatten sich bei strahlendem Sonnenschein zusammengefunden, und die zahlreichen Vereine wetteiferten darin, den vielen Gästen eine Auswahl unseres besten deutschen Liedgutes darzubieten“.

Trauer um Georg Bußmann

Seit 1994 leitete der Ende Februar überraschend verstorbene Georg Bußmann die Blockflötengruppen und später auch die Bongogruppe desVereins. In dieser Zeit wurden zahlreiche Konzerte und Kindermusicals,teilweise auch mit Kindern ausNiederwörrresbach, aufgeführt. Seit 2004 war Bußmann auch Dirigent des Jugendorchesters in Hettenrodt. InErinnerung sind aus dieser Zeit viele Jugend-, Motto- undWettbewerbskonzerte. Der letzte Auftritt mit seinem Jugendorchester warim Dezember in Hettenrodt beim Jubiläumskonzert des Musikvereins.Auch in der Instrumental AG, die der Musikverein gemeinsam mit der Kreismusikschule in derIdarbachtalschule in Tiefenstein betreibt, hat Georg Bußmann den Ensembleunterricht bis zuletztgeleitet.Von 2015 bis 2018 war er auch Dirigent des aktiven Orchesters der Spielgemeinschaft Hettenrodt-Niederwörresbach. red

Eine Spende von 900 D-Mark von ehemaligen Sängern, die nach Amerika ausgewandert waren, bildete den Grundstock für die Fahnenweihe. Die guten Chorleistungen des MGV fanden beim Wertungssingen 1953 in Oberstein gute Kritiken. Am 14. Februar 1956 erwarb der Verein von der Firma König in Bad Kreuznach einen neuen Konzertflügel für 1250 D-Mark. „Um der Verflachung des Gemeinschaftslebens entgegenzuwirken und der Jugend zu zeigen, dass es neben Fernsehgeräten und Autofahren auch kulturelle Werte gibt, an denen man sich bereichern kann und um auch dem Nachwuchs im Verein sicher zu helfen, wurde im Jahre 1961 ein Kinderchor gegründet“, heißt es in der Chronik.

1964 wurde das 40-Jährige mit der Weihe einer neuen Sängerfahne verbunden. Sänger aus 35 Gastvereinen fanden den Weg nach Hettenrodt, um mit dem MGV ein Fest zu feiern., bei dem auch der Kinderchor „mit dem feinen Knabensopran Volker Keppler“ seine Feuerprobe feiern konnte. Stolze 62 Aktive zählte der Chor im Jahre 1967 beim Galakonzert. Mit dem jungen Dietmar Mettlach wurde 1971 ein neuer Chorleiter gefunden. Der 50. Geburtstag wurde im Rahmen eines Freundschaftssingens gefeiert. Gute Konzerte folgten, aber leider auch ein Abwärtstrend der Sängerzahl auf nur noch 42 Aktive. Die Misere wurde erst durch die Verpflichtung des neuen Chorleiters Klaus Gerhold behoben.

Otto Groll war zu Gast in Hettenrodt

Die letzte Probe des Chores im Saal Jung war am 30. März 1977. Im evangelischen Gemeindehaus fand der Verein eine neue Bleibe . In den Jahren 1978 bis 1981 veranstaltete der Verein seine Konzerte in der Halle Gordner. Weil danach keine Möglichkeiten mehr im Ort gegeben war, wurden die Konzerte ab 1982 in der Hans-Becker-Halle in Kirschweiler abgehalten. Im September 1988 übernahm Friedel Schmidt das Dirigat. Eine besondere Leistung in finanzieller Hinsicht war der Kauf eines neuen Konzertflügels.

Im neu erbauten Bürgerhaus fühlte man sich gleich wohl. Im August 1995 bei der Einweihung und im Oktober des gleichen Jahres zum 70-jährigen Bestehen des Chores konnten die Sänger einmal mehr überzeugen. Zum 75. Jubiläum im Jahr 1999 wurde das neue Wappen präsentiert.

Im Jahr 2005 bestand der Chor nur noch aus 27 Sängern, von diesen waren nur noch acht aus Hettenrodt. In dieser Zeit übernahm Manfred Jung den Vorsitz, und der Abwärtstrend konnte gestoppt werden. Sowohl Hettenrodter als auch auswärtige Sänger verstärkten den Chor. Im September 2006 machte der Chor eine Konzertreise nach Dresden, wo der Chor in der Semperoper und in der Christuskirche in Freital auftat. „Ein besonderes Erlebnis war es auch, mit dem bekannten Komponisten Otto Groll ein Konzert in Hettenrodt zu geben“, heißt es in der Chronik.

Als der langjährige Dirigent Friedel Schmidt im September 2013 schwer erkrankte, war schnell eine Nachfolgerin gefunden. „Bereits seit vielen Jahren war Chordirektorin Maria Schukov immer wieder auf unseren Konzerten und begleitete uns am Klavier oder dirigierte uns, wenn Friedel am Klavier saß.“ Die offizielle Stabübergabe war im März 2014, Friedel Schmidt wurde Ehrendirigent und blieb dem Chor als Sänger treu.

2016 verstarb der Ehrenvorsitzende Karl-Otto Giloj, er stand dem Verein 18 Jahre vor. Für 2020 war von langer Hand ein Konzert zu Ehren von Maria und Maxim Schukov geplant. 20 Jahre waren sie in der Region in vielen Chören tätig, das sollte mit allen Chören gefeiert werden. „Doch ein Woche vor dem geplanten Konzert stoppte Corona alles. Nach mehreren Anläufen konnten wir erst 2022 wieder mit regelmäßigen Proben beginnen, mit zweieinhalb Jahren Verspätung wurde das Schukov-Konzert mit allen ihren zehn Chören nachgeholt.“

Im selben Jahr verstarb auch der Ehrenvorsitzende Günter Gordner mit 94 Jahren und ganz überraschend Ehrenmitglied und Solist Wilfried Wagner im Alter von nur 70 Jahren. Im August 2023 mussten die Sänger dann auch Abschied nehmen vom Ehrendirigenten und treuen Sänger Friedel Schmidt.