40 Jahre nach dem Super-GAU
Auch im Kreis Birkenfeld Angst vor der Strahlen-Wolke
Zu einem Strahlenschutzsymbol angeordnete Kerzen an einer Gedenkstätte für die Feuerwehrleute und Arbeiter in Slawutytsch, die 1
Zu einem Strahlenschutzsymbol angeordnete Kerzen an einer Gedenkstätte für die Feuerwehrleute und Arbeiter in Slawutytsch, die 1986 bei der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl ums Leben kamen.
Dan Bashakov. Dan Bashakov/AP/dpa

Wie war das damals beim Super-GAU in Tschernobyl? 40 Jahre ist der dramatische Vorfall her, und die Erinnerung ist auch bei Menschen im Kreis Birkenfeld noch lebendig, wie diese Beiträge zeigen. 

Lesezeit 2 Minuten
In der Nacht des 26. April 1986 ereignete sich im Atomkraftwerk Tschernobyl der weltweit schwerste Unfall in der zivilen Nutzung der Atomenergie. Die Angst ging um, die Nachrichtenlage war diffus – fernab von Internet und digitalen Netzwerken. Die Erinnerungen sind auch heute noch lebendig.

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