Wie war das damals beim Super-GAU in Tschernobyl? 40 Jahre ist der dramatische Vorfall her, und die Erinnerung ist auch bei Menschen im Kreis Birkenfeld noch lebendig, wie diese Beiträge zeigen.
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In der Nacht des 26. April 1986 ereignete sich im Atomkraftwerk Tschernobyl der weltweit schwerste Unfall in der zivilen Nutzung der Atomenergie. Die Angst ging um, die Nachrichtenlage war diffus – fernab von Internet und digitalen Netzwerken. Die Erinnerungen sind auch heute noch lebendig.