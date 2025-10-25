Konjunktur im Landkreis Auch im Herbst 2025 ist kein Aufschwung in Sicht 25.10.2025, 15:00 Uhr

Wenig Anlass für Optimismus gibt der aktuelle IHK-Konjunkturbericht für den Landkreis Birkenfeld: Unsicherheit, schwache Nachfrage und hohe Arbeitskosten sind die Hauptbelastungen.

Die wirtschaftliche Stimmung im Landkreis Birkenfeld hat sich im Herbst 2025 weiter eingetrübt. Der IHK-Konjunkturklimaindex – das zentrale Stimmungsbarometer für die aktuelle Geschäftslage und die Erwartungen der gewerblichen Wirtschaft – sinkt nach Angaben der Kammer-Geschäftsstelle Idar-Oberstein von 78 Punkten im Frühjahr auf aktuell 67 Punkte.







