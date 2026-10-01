Problem verschärft sich weiter
Auch Idar-Obersteiner Hausarztpraxis Molitor schließt 
Die Praxis Molitor in Tiefenstein schließt zum 31. Dezember 2026.
Die Praxis Molitor in Tiefenstein schließt zum 31. Dezember 2026.
HOSSER

Die nächste Hiobsbotschaft in Sachen medizinischer Versorgung: Auch die Hausarztpraxis Molitor im Idar-Obersteiner Stadtteil Tiefenstein schließt zum Jahresende 2026. Das Problem für Patienten wie auch für die verbleibenden Ärzte wächst enorm. 

Lesezeit 1 Minute
Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Nach den Problemen in der ehemaligen Praxis Michael Graf in Oberstein – dort ist zurzeit bis in den Frühling 2027 ein Vertretungsarzt der Praxis Adlany in Rhaunen tätig – und der Ankündigung von Gülfen Kaplan (Praxis in Weierbach), ab 2027 nicht mehr als Hausärztin tätig zu sein, informiert nun auch Angelika Molitor darüber, dass sie ihre Praxis in Tiefenstein zum 31.
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