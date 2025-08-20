Ob sie sich darüber freuen, dass ihre Kinder endlich aus dem Nest sind? Fragen kann man die Störche Lotte und Bernie nicht, die in der Voliere in Schmißberg ihr Zuhause gefunden haben und die aufgrund einer Verletzung nicht mehr fliegen können. Jetzt wurden ihr in dem Gehege geborener Nachwuchs Kalle und Kai eingefangen, um sie in die Freiheit zu entlassen. Keine einfache Aufgabe für die Storchenfreunde Tom Sessa und Martina Kohls, die den Nachwuchs vor wenigen Wochen beringte. Denn auch die Jungstörche wissen sehr wohl mit ihren Schnäbeln um sich zu schlagen. Doch es gibt keine Alternative, schließlich sollen die Geschwister gemeinsam mit den anderen Jungstörchen demnächst in den Süden aufbrechen.

Insgesamt war es ein aufregendes Jahr für die Schmißberger Störche. Im Sommer kam die dramatische Meldung aus Marokko, dass dort Gina, geboren in Schmißberg, verletzt gesichtet wurde. Eine Plastikschnur hatte sich um ihren Schnabel gewickelt, als sie auf der Müllkippe von Kenitra in Marokko nach Nahrung suchte. Der einheimischer Tierarzt Dr. Mustapha Abidi fing den Storch ein, versorgte ihn und päppelte ihn auf (die NZ berichtete). Doch war Gina, der Nachwuchs des Piraten genannten Storchenpaares, das auf der Voliere brütete, auch wirklich fit? Das war die bange Frage, die sich die Schmißberger Storchenfreunde seither stellten.

i Die Storchengeschwister Gina und Gloria wurden in Brücken gesichtet. Für die Storchenfreunde ein Grund zur Freude, denn Gina wurde im Frühjahr in Marokko von einem Tierarzt aufgepäppelt, nachdem er sie verletzt auf einer Müllkippe gefunden hatte. Es war nicht sicher, ob sie fit genug ist für die lange Reise nach Deutschland. Beate Blumenstock

Anfang August kam zur Überraschung und Erleichterung dann die frohe Botschaft: Gina wurde in Brücken gesichtet, eindeutig identifiziert anhand des Markierungsrings um ihr Bein. Und neben ihr stand auch noch Gloria, die Schwester von Gina.

Das dritte Storchengeschwister Gustav-Max hielt sich ebenfalls in der großen Gruppe auf, genauso wie die Schmißberger Pflegekinder Elu aus Hahnweiler und der 2024 geschlüpfte Hans-Walter aus Hoppstädten-Weiersbach sowie dessen Bruder Heinz-Werner. Allesamt waren sie gesund und munter. Das zeigt, wie wichtig die Markierungsringe bei der Überwachung der Vögel sind. So kann man nachverfolgen, wohin die Störche fliegen, wo sie brüten und wo sie leider auch zu Tode kommen.

i Für die Einwohner von Schmißberg ist es jedesmal etwas Besonderes, wenn die Jungstörche in die Freiheit entlassen werden. Thomas Brodbeck

Der Ring ist sehr leicht und beeinträchtigt seinen Träger in der Regel nicht. Neben Aluminiumringen, die seit dem Beginn der Beringung Verwendung finden, werden heute auch farbige Zelluloidringe verwendet. Werden, wie bei Störchen, Ringe mit großen Zahlen verwendet, können diese mit einem Feldstecher abgelesen werden.

Immer wieder geschieht es, dass sich die Störche an achtlos in die Landschaft geworfenem Müll verletzen. So fand Tom Sessa beim Freilassen der Störche Glassplitter in einem Nest, was man nicht auf Anhieb vermuten sollte. Doch die Storcheneltern verwechseln den glitzernden Abfall mit bunten, schillernden Prachtkäfern. Und versuchen dann fatalerweise, die Glassplitter an ihre Jungen zu verfüttern. Dies sollte ein jeder bedenken, der seinen Müll und Glasflaschen achtlos in der Natur entsorgt.

i Diese Glassplitter fand Tom Sessa im Storchennest über der Voliere. Die Störche verwechseln den glitzernden Abfall mit schillernden Prachtkäfern. Und versuchen dann fatalerweise die Glassplitter an ihre Jungen zu verfüttern. Thomas Brodbeck

Nachdem nun seit einigen Tagen die fünf Jungvögel aus den drei Nestern auf der Voliere flügge waren, konnten es auch Kalle und Kai nicht erwarten, sich ihnen anzuschließen. Denn nur in der Gemeinschaft mit ihren Artgenossen können sie lernen, wie man Nahrung fängt. Schließlich wurden sie bislang von Tom Sessa und seinem Vater in der Voliere mit Futter versorgt. Dabei bekamen die beiden öfter das Lob zu hören, dass sie den Nachwuchs aus dem Gehege nicht verhätscheln und die Störche nach wie vor scheu sind. Denn in die freie Natur entlassen sollen sie Abstand zu Menschen halten, ganz wie die wilden Artgenossen. Allerdings bringt die Wildheit für Tom Sessa auch Nachteile: Beim Füttern hat ihm schon der eine oder andere Storch mit dem langen Schnabel kräftig ins Gesicht oder auf die Hände gehackt.

i Noch sitzen sie wohlbehütet in der Voliere: Im Vordergrund die Eltern Lotte und Bernie, die aufgrund einer Verletzung nicht mehr fliegen können. Dahinter ihre Kinder Hansi und Hermann, die die Storchenfreunde einfangen, damit sie mit ihren Artgenossen in den Süden ziehen. Thomas Brodbeck

Insgesamt ist die Storchenstation in Schmißberg ein voller Erfolg: Eddi, der zweijährige Sohn der Piraten, wurde in der Nähe von Magdeburg gesichtet. Und Clyde, ein Kind der Piraten aus dem Jahr 2022, hat ebenso Nachwuchs wie die dreijährige Bonnie aus der Voliere. Beide konnten dieses Jahr erfolgreich in Rheinland-Pfalz jeweils zwei Junge aufziehen.

In den kommenden Tagen werden zuerst die Jungvögel gen Süden fliegen. Einige Wochen später erfolgt dann der Abflug der Altvögel. Und warum nicht gemeinsam, mag man sich fragen? Weil die Altvögel bei der Aufzucht ihres Nachwuchses deutlich an Gewicht verlieren. Manche wiegen nach dem Ausfliegen der Jungen weniger als zweieinhalb anstatt der viereinhalb Kilogramm eines gesunden, erwachsenen Vogels. Und so nutzen die Eltern-Störche die kinderfreie Zeit, um sich noch gehörig Reserven anzufressen für den langen Flug in wärmere Gefilde. Und vielleicht genießen sie einfach auch die Ruhe ohne ihre Schreihälse, die ständig gefüttert und umsorgt werden wollen.