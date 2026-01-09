Messe Idar-Oberstein Auch ein privater Investor ist kein Tabu mehr Stefan Conradt 09.01.2026, 15:00 Uhr

i Die Messe Idar-Oberstein sucht einen neuen Geschäftsführer, nachdem Mirko Arend zum 31. März 2026 gekündigt hat. Manfred Greber (Archiv)

Schon am Wochenende soll die Stelle des Geschäftsführers der Messe Idar-Oberstein neu ausgeschrieben werden. Der Aufsichtsrat unter Führung von Landrat Miroslaw Kowalski hofft auf einen reibungslosen Übergang zum 1. April.

Der Aufsichtsrat und die Gesellschafter der Messe Idar-Oberstein (MIO) haben sich diese Woche erneut getroffen, um die weitere Vorgehensweise nach der überraschenden Kündigung von MIO-Geschäftsführer Mirko Arend zu beraten. Dabei wurde die Ausschreibung für die Stelle vorbereitet, die in den nächsten Tagen zunächst auf der Internet-Seite der MIO veröffentlicht werden soll, wie Landrat Miroslaw Kowalski als Vorsitzender des Aufsichtsrats und ...







