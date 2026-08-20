Innenbereich saniert
Auch die Tankstelle in Tiefenstein hat jetzt ein Bistro
Auch die BFT-Tankstelle in Tiefenstein hat jetzt ein gemütliches Bistro.
Auch die BFT-Tankstelle in Tiefenstein hat jetzt ein gemütliches Bistro.
Hülya Altinli/TaRa. Hülya Altinli

Neues Bistro und ein erweitertes Verkaufssortiment. Der Umbau der BFT-Tankstelle in Tiefenstein ist jetzt abgeschlossen.

Lesezeit 2 Minuten
Nachdem die TaRa-Gruppe („Tanken und Rasten“) im Vorjahr die BFT-Tankstelle in Tiefenstein übernommen und umgebaut hat, wurde jetzt auch der Innenbereich umfangreich saniert. Ebenso wie an den anderen TaRa-Standorten in Weierbach oder in der Aral-Tankstelle in der Obersteiner Hauptstraße ist ein attraktives Bistro mit zahlreichen Sitzmöglichkeiten entstanden, wo es nun frisch belegte Brötchen, Backwaren und eine Vielfalt an süßen Snacks für ...
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