Neues Bistro und ein erweitertes Verkaufssortiment. Der Umbau der BFT-Tankstelle in Tiefenstein ist jetzt abgeschlossen.
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Nachdem die TaRa-Gruppe („Tanken und Rasten“) im Vorjahr die BFT-Tankstelle in Tiefenstein übernommen und umgebaut hat, wurde jetzt auch der Innenbereich umfangreich saniert. Ebenso wie an den anderen TaRa-Standorten in Weierbach oder in der Aral-Tankstelle in der Obersteiner Hauptstraße ist ein attraktives Bistro mit zahlreichen Sitzmöglichkeiten entstanden, wo es nun frisch belegte Brötchen, Backwaren und eine Vielfalt an süßen Snacks für ...