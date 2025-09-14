Die 26. Auflage des Bauern- und Kunsthandwerkermarktes der Verbandsgemeinde Baumholder im beschaulichen Ortskern von in Berglangenbach war erneut ein Publikumsmagnet.

Schon zur Mittagszeit herrschte munteres Treiben beim 26. Bauern- und Kunsthandwerkermarkt in Berglangenbach. Zwischen Ständen und Zelten bummelten Besucher von fern und nah mit vollen Tüten umher. Ein Häppchen hier, ein Umtrunk dort beim Plausch mit Freunden und Bekannten. An vielen Ständen durfte probiert und begutachtet werden. Groß war der Andrang gegen 12 Uhr am Marktplatz und in der Markthalle. Hungrige Gäste hatten Platz genommen oder sich für Verköstigungen eingereiht.

Mit Pizza, Burgern, Fisch, Grillgut und weiteren Delikatessen wurde das Angebot in diesem Jahr aufgestockt. Der Frühherbst meinte es gut mit der Veranstaltung: Zwar sammelten sich am Himmel an paar Wolken. Dennoch blieb es trocken und zwischenzeitlich ließ sich die Sonne blicken. In einem ersten Statement äußerte sich Ortsbürgermeister Kurt Jenet positiv über den Zulauf. Ausführlicher Bericht folgt. (bw)